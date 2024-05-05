Не лише для гладенької шкіри: як ще може використати піну для гоління у побуті

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Піну для гоління, як правило, використовують за призначенням. Однак вона також може стати корисною у побуті, наприклад — для чищення унітаза.

Окрім цього, цей засіб ефективно усуває плями з килима чи очищає предмети з нержавіючої сталі. Про це інформує "Ukr.Media".

Нетрадиційні способи застосування піни для гоління

Видалення плям з килима

Піну необхідно розпорошити на забруднену ділянку килима, протерти вологою губкою та залишити до висихання. Якщо волога ще залишається, її необхідно видалити та пропилососити цю ділянку. Килим знову стане чистеньким.

Чищення предметів із нержавіючої сталі

Ручки, тримачі для рушників та крани з нержавіючої сталі можна легко очистити, нанісши на них тонкий шар піни для гоління і витерши насухо. Потім залишиться просто протерти поверхню чистою серветкою з мікрофібри — предмети знову стануть чистими і блискучими.

Запотівання дзеркала у ванній

Аби дзеркало у ванній не запотівало, необхідно нанести шар піни на нього, витерти та відполірувати. Цей спосіб також підходить для скляних дверей душових кабін і лобового скла автомобілів.

Чищення ювелірних виробів

Крем для гоління чудово підходить для чищення делікатних виробів. Просто нанесіть піну на каблучки та ланцюжки, втираючи її пальцями, а потім протріть м'якою тканиною.

Чищення ванни

Якщо використати піну для гоління, як звичайний миючий засіб для чищення ванної, вона знову стане біленькою та блискучою, а також допоможе усунути неприємні запахи.

Раніше ми писали, які копійчані засоби допоможуть навести чистоту у ванній кімнаті. Вона знову виглядатиме як нова.