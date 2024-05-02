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Про ці функції рису багато хто й не здогадується: як можна використовувати крупу

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Рис підходить не лише для їжі
Рис підходить не лише для їжі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Декілька незвичайних способів використання рису

Рис можна знайти на полицях у кожній кухні. Але його можна використовувати не лише для приготування смачних страв. Рис також може допомогти вирішити багато повсякденних проблем.

Раніше ми розповідали, яке застосування можна знайти для лотків з-під яєць. Тепер розповімо, як застосовувати рис за межами кухні.

Як можна використовувати рис у побуті

Рис допоможе буквально за ніч висушити промоклі кросівки. Необхідно наповнити шкарпетки (краще капронові) рисом та помістити у взуття. Рис поглине всю вологу і на ранок кросівки будуть сухі.

Рис допоможе боротися із неприємними запахами. Наповніть невеликий контейнер 1/2 склянки сирого рису, потім додайте 10–20 крапель ваших улюблених ефірних олій і поставте у ванній кімнаті, поза досяжністю дітей та свійських тварин. Згодом рис вбере масло і звільнить аромат. У ванній кімнаті завжди буде чудово пахнути.

Якщо ножі блендера затупилися, не обов’язково нести їх до майстра. Достатньо насипати в чашу блендера склянку рису та включити прилад на 2 хвилини. Тверді зерна заточать леза.

Рис допоможе дозріти авокадо. Якщо в магазині попався незрілий плід, необхідно закопати його в сирий рис, радить TikTok-блогер @ myhealthydish. Щільні зерна сконцентрують етилен, що міститься в авокадо, що сприятиме швидшому дозріванню.

Під час збирання рис теж знадобиться. За допомогою крупи можна з легкістю відмити вазу та іншу ємність із тонким шийкою. Потрібно просто насипати трохи рису в ємність, додати трохи рідини для миття посуду і води, а потім потрясти. Через кілька хвилин ваза буде чистою.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайні способи використання соняшникової олії у побуті. Виявляється, за його допомогою можна прати та оновлювати взуття.

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