Як заощадити час на кухні: ці способи дозволять почистити часник простіше та швидше

Ви впораєтеся за лічені хвилини

Часник – незамінний продукт на нашій кухні. Ми його їмо і з улюбленим борщем, і додаємо як приправу до багато страв.

Ось тільки почистити його — то ще задоволення: кожен зубчик покритий плівкою-оболонкою, якої не так легко позбутися. Тому часто чистка часнику надовго розтягується. Разом із Shuba поділимося декількома способами, як швидко та легко впоратися із проблемою.

Як просто почистити часник

Якщо потрібно почистити велику кількість часнику, допоможе металева миска. Відправте зубчики в посуд, накрийте кришкою та енергійно потрясіть протягом 15 секунд. Однак, врахуйте, що цей метод працює тільки з підсушеними зубчиками часнику.

Непросушений часник можна почистити, відправивши їх на 20 хвилин у холодну воду. За цей час лушпиння відокремиться само. Однак врахуйте, що при використанні цього методу тонка плівка від зубчиків сама не відокремлюється, її все одно доведеться зчищати.

Для наступного методу покладіть зубчик часнику на обробну дошку і зверху притисніть його плоскою стороною ножа — часник при цьому трохи роздавиться, але й лушпиння від нього відійде. Однак врахуйте, що очищений таким чином часник не можна зберігати його потрібно відразу ж вживати в їжу.

А ось у мікрохвильовій печі можна легко почистити голівку часнику за 20 хвилин, навіть не поділяючи на зубчики. Після цього він легко очищується руками.

Почистили часник? А тепер приготуйте з ним запечену картоплю та отримуйте подяки від близьких.