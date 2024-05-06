Как сэкономить время на кухне: эти способы позволят почистить чеснок проще и быстрее

Вы справитесь за считанные минуты

Чеснок — незаменимый продукт на нашей кухне. Мы его едим и с любимым борщом, и добавляем в качестве приправы во многие блюда.

Вот только почистить его — то еще удовольствие: каждый зубчик покрыт пленкой-оболочкой, от которой не так легко избавиться. Поэтому часто чистка чеснока растягивается надолго. Вместе с Shuba поделимся несколькими способами, как быстро и легко справиться с проблемой.

Как просто почистить чеснок

Если нужно почистить большое количество чеснока, поможет металлическая миска. Отправьте зубчики в посуду, накройте крышкой и энергично потрясите в течение 15 секунд. Однако учтите, что этот метод работает только с подсушенными зубчиками чеснока.

Непросушенный чеснок можно почистить, отправив их на 20 минут в холодную воду. За это время шелуха отделится сама. Однако учтите, что при использовании этого метода тонкая пленка от зубчиков сама не отделяется, ее все равно придется счищать.

Для следующего метода положите зубчик чеснока на разделочную доску и сверху прижмите его плоской стороной ножа — чеснок при этом слегка раздавится, но и шелуха от него отойдет. Однако учтите, что очищенный таким образом чеснок нельзя хранить — его нужно сразу же употреблять в пищу.

А вот в микроволновке можно легко почистить головку чеснока за 20 минут, даже не разделяя на зубчики. После этого он легко очищается руками.

Почистили чеснок? А теперь приготовьте с ним запеченный картофель и получайте благодарности от близких.