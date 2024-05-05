"Штани" чи "брюки": одного з цих слів немає в українській мові, як правильно сказати

Слід запам’ятати одне просте правило

В українській мові багато хто використовують і слово "штани" і слово "брюки". Однак одного з них немає в нашій мові, і його використання є грубою помилкою.

Відомий український вчитель, мов та автор підручників Олександр Авраменко пояснив, що правильно говорити "штани", а слово "брюки" в українській немає.

Мовник відзначив, що ще кілька років тому можна було побачити різні оголошення про продаж одягу, наприклад, "Самі дешеві брюки". І в цій пропозиції є одразу дві помилки. Головна полягає в тому, що замість слова "штани" слід використовувати слово "штани".

"Наші словники не знають слова "брюки". Російському слову "брюки" відповідають українські "штани". Але прикметник "брючний" у нашій мові все ж таки є. Наприклад, брючний костюм", — пояснив Авраменко.

Ще одна помилка у тому реченні "самі". В українській мові, щоб висловити високий рівень ознаки чогось, ми не говоримо це слово, оскільки це банальний суржик. На його місці слід вживати приставку "най".

"Наприклад, не сами дешевий, а найдешевший. Або ж не самий смачний, а найсмачніший", — підсумував Авраменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською назвати хліб з ковбасою та сиром. Правильна відповідь – не бутерброд.