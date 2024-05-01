Поцілунок в українській мові не може бути "страсним": як правильно сказати

Українцям розповіли, як правильно говорити про почуття українською мовою

Через низку історичних подій багато слів з російської мови перекочували в українську і прижилися там у вигляді кальки. Але мовознавці наголошують, що вживання русизмів робить мову більш неграмотною.

Наприклад, в українській мові слово "страсний" означає зовсім не те, що в російській. На порталі "Мова ДНК Нації" розповіли, як правильно описати пристрасний поцілунок чи пристрасну (палку) мову.

Слово "страсний" стосується останнього тижня перед Великоднем, а російською мовою звучить як "страстной". Є "страсний" тиждень, п’ятниця і свічка.

Водночас поцілунок, почуття чи кохання в українській мові бувають лише "пристрасними". Синоніми до цього слова "палкий" і "безумний".

Варто звернути увагу, що в словах "страсний" і "пристрасний" випадає буква "т" і говорити "страстний" або "пристрастний" неправильно. Як стверджує мовознавець Олександр Авраменко, це пов’язано з тим, що українська мова милозвучна.

Також "Телеграф" розповідав про те, як в українській мові назвати взаємини між людьми — "стосунки", "відносини" чи "взаємини". Експерти дали точну відповідь.