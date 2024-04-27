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Не "бутерброд", і не "канапка": як українською правильно назвати хліб з ковбасою та сиром

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Український бутерброд Новина оновлена 27 квітня 2024, 15:15
Український бутерброд. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Існує 12 українських відповідників

Українська мова має багато етнічних відповідників до русифікованих чи запозичених слів. Не виключенням став і "бутерброд".

Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, як ще можна охрестити хліб з ковбаскою та сиром. Існує аж 12 відповідників.

Він зауважив, що вживати слово "бутерброд", "канапка" та "канапе" не є помилкою, але це запозичені слова з німецької та французької мов. Проте краще обрати українські відповідники.

Як українською правильно сказати "бутерброд":

  • накладанець;
  • канапка, також похідне від запозиченого слова;
  • мазанець;
  • потапці – так називали бутерброди-закуски за часів козацтва;
  • похлібець;
  • нахліб;
  • перекусень;
  • маслохліб, є також салохліб, сирохліб;
  • перекусник;
  • намазник;
  • розтягнирот;
  • нахлібок.

Раніше "Телеграф" писав, як українською правильно сказати "мені обідно".

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#Українська мова #Бутерброд #Як правильно