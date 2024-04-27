Не "бутерброд", і не "канапка": як українською правильно назвати хліб з ковбасою та сиром

Існує 12 українських відповідників

Українська мова має багато етнічних відповідників до русифікованих чи запозичених слів. Не виключенням став і "бутерброд".

Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, як ще можна охрестити хліб з ковбаскою та сиром. Існує аж 12 відповідників.

Він зауважив, що вживати слово "бутерброд", "канапка" та "канапе" не є помилкою, але це запозичені слова з німецької та французької мов. Проте краще обрати українські відповідники.

Як українською правильно сказати "бутерброд":

накладанець;

канапка, також похідне від запозиченого слова;

мазанець;

потапці – так називали бутерброди-закуски за часів козацтва;

похлібець;

нахліб;

перекусень;

маслохліб, є також салохліб, сирохліб;

перекусник;

намазник;

розтягнирот;

нахлібок.

Раніше "Телеграф" писав, як українською правильно сказати "мені обідно".