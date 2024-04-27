Не "бутерброд", і не "канапка": як українською правильно назвати хліб з ковбасою та сиром
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Існує 12 українських відповідників
Українська мова має багато етнічних відповідників до русифікованих чи запозичених слів. Не виключенням став і "бутерброд".
Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, як ще можна охрестити хліб з ковбаскою та сиром. Існує аж 12 відповідників.
Він зауважив, що вживати слово "бутерброд", "канапка" та "канапе" не є помилкою, але це запозичені слова з німецької та французької мов. Проте краще обрати українські відповідники.
Як українською правильно сказати "бутерброд":
- накладанець;
- канапка, також похідне від запозиченого слова;
- мазанець;
- потапці – так називали бутерброди-закуски за часів козацтва;
- похлібець;
- нахліб;
- перекусень;
- маслохліб, є також салохліб, сирохліб;
- перекусник;
- намазник;
- розтягнирот;
- нахлібок.
Раніше "Телеграф" писав, як українською правильно сказати "мені обідно".