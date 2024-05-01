Як правильно перекласти на українську мову "кувырком": колоритні фрази

Це слово має багато українських аналогів

Головна ознака ерудованості та інтелекту – це, безумовно, багатий лексикон. Важливо регулярно поповнювати свій словниковий запас і викорінювати із своєї мови русизми. Так, наприклад, для прислівника "кувырком" в українській мові знайдуться кілька влучних відповідностей.

"Телеграф" вирішив допомогти своїм читачам та розібратися у тонкощах перекладу.

У дослівному значенні "кувырком" означає котитися, перекидаючись через голову. Але найчастіше це слово використовують у переносному значенні, у значенні "дуже швидко", "безладно".

У словниках можна знайти такі переклади:

перекид;

перевертання;

перекидом;

перекидки;

перевертання;

шкереберть;

беркіць;

беркіцьнутися;

покотитися;

піти перевертом.

Є й популярний фразеологізм "лететь (полететь) кувырком". Українською цю фразу слід сказати так: "летіти, полетіти (іті, піти) перевертом" або "котитися (летіти) шкереберть".

А ще в українській літературі часто можна зустріти такі приклади:

"Як заходжусь, то й хата піде уперекидь";

"Попадали та й пішли перекицьки, згори та аж на долину".

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