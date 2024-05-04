Никогда не подключайтесь к этому Wi-Fi, потому что будете иметь проблемы с телефоном

Общественные точки Wi-Fi могут быть опасны

Когда мы посещаем общественные места – кафе, отели, торговые центры, всегда хочется сэкономить собственные мобильные данные и подключиться к общему Wi-Fi. Однако это может представлять определенные риски, о которых вы не догадываетесь. Кстати, мы рассказывали, как ускорить работу Wi-Fi.

Эксперты рассказали, что общественные точки Wi-Fi максимально незащищены, пишет iTech. Дело в том, что киберпреступники получают хорошую возможность воровать ваши персональные данные и пароли. Они могут сделать это благодаря так называемой атаке "человек посередине".

Также хакеры нередко посылают на устройства пользователей вредоносные ссылки. Перейдя по ним, люди могут потерять часть своих данных. Соответственно, с вашей карты могут списать средства мошенники или получить доступ к вашим соцсетям, контактам и другой личной информации.

Специалисты дали один важный совет, как уберечься от потери данных через подключение Wi-Fi. Надо просто отключить опцию автоматического подключения к Wi-Fi. Также рекомендуется выключать мобильный интернет и Wi-Fi, если вам не нужно пользоваться интернетом.

Так, вы сможете уберечь собственные персональные данные и предупредить возможные угрозы для вашего телефона.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно очистить данные на старом телефоне после покупки нового. Как минимум важно сделать резервное копирование данных, чтобы не потерять все свои файлы.