Стане вашою улюбленою заправкою для салатів: як приготувати соус з авокадо

Простий, смачний та корисний соус

Заморський фрукт авокадо давно уже став звичним на столах українців. Його їдять разом з пухким омлетом на сніданок, додають до салатів або ж роблять "Гуакамоле".

Сьогодні ми пропонуємо приготувати з авокадо смачну заправку, яку можна додавати до салатів, як соус до м'яса чи шаурми. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx_fit".

Як приготувати соус з авокадо

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.;

варені яйця – 1 шт.;

гірчиця – 1 ч. л.;

лимонний сік – 1 ч. л.;

сіль, перець, сушений часник;

Спосіб приготування:

В чашу блендера викласти авокадо. Додати варене яйце, гірчицю. Вичавити лимонний сік — це необхідно зробити, аби соус не потемнів. Додати сушений часник, сіль, перець. Збити занурювальним блендером в однорідну масу. Таким соусом можна заправляти салати або змащувати лаваш для шаурми.

А якщо ви любите авокадо рекомендуємо приготувати салат з авокадо та куркою. Ці інгредієнти чудово поєднуються між собою, створюючи смачні та неймовірно корисні страви.