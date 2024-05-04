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Стане вашою улюбленою заправкою для салатів: як приготувати соус з авокадо

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Автор
Пікантний, апетитний, легкий у приготуванні
Пікантний, апетитний, легкий у приготуванні. Фото rbc.ua

Простий, смачний та корисний соус

Заморський фрукт авокадо давно уже став звичним на столах українців. Його їдять разом з пухким омлетом на сніданок, додають до салатів або ж роблять "Гуакамоле".

Сьогодні ми пропонуємо приготувати з авокадо смачну заправку, яку можна додавати до салатів, як соус до м'яса чи шаурми. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx_fit".

Як приготувати соус з авокадо

Інгредієнти:

  • авокадо – 1 шт.;
  • варені яйця – 1 шт.;
  • гірчиця – 1 ч. л.;
  • лимонний сік – 1 ч. л.;
  • сіль, перець, сушений часник;

Спосіб приготування:

  1. В чашу блендера викласти авокадо.
  2. Додати варене яйце, гірчицю.
  3. Вичавити лимонний сік — це необхідно зробити, аби соус не потемнів.
  4. Додати сушений часник, сіль, перець.
  5. Збити занурювальним блендером в однорідну масу.
  6. Таким соусом можна заправляти салати або змащувати лаваш для шаурми.

А якщо ви любите авокадо рекомендуємо приготувати салат з авокадо та куркою. Ці інгредієнти чудово поєднуються між собою, створюючи смачні та неймовірно корисні страви.

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#Соус #Авокадо #Готуємо вдома