Стане вашою улюбленою заправкою для салатів: як приготувати соус з авокадо
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Простий, смачний та корисний соус
Заморський фрукт авокадо давно уже став звичним на столах українців. Його їдять разом з пухким омлетом на сніданок, додають до салатів або ж роблять "Гуакамоле".
Сьогодні ми пропонуємо приготувати з авокадо смачну заправку, яку можна додавати до салатів, як соус до м'яса чи шаурми. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx_fit".
Як приготувати соус з авокадо
Інгредієнти:
- авокадо – 1 шт.;
- варені яйця – 1 шт.;
- гірчиця – 1 ч. л.;
- лимонний сік – 1 ч. л.;
- сіль, перець, сушений часник;
Спосіб приготування:
- В чашу блендера викласти авокадо.
- Додати варене яйце, гірчицю.
- Вичавити лимонний сік — це необхідно зробити, аби соус не потемнів.
- Додати сушений часник, сіль, перець.
- Збити занурювальним блендером в однорідну масу.
- Таким соусом можна заправляти салати або змащувати лаваш для шаурми.
А якщо ви любите авокадо рекомендуємо приготувати салат з авокадо та куркою. Ці інгредієнти чудово поєднуються між собою, створюючи смачні та неймовірно корисні страви.