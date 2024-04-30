Справжня кава, шоколад і не тільки: якої їжі майже не було в СРСР і чому це приховували

Здебільшого були лише аналоги сумнівної якості

Більшість людей з Радянського союзу згадують його з ностальгією за "славними" часами, замовчуючи наріжні проблеми. Зокрема, дефіцит товарів, які зараз є майже у кожному домі і вважаються буденними.

"Телеграф" розповість вам про продукти, яких насправді не було в СРСР. До них належить і кава, і шоколад.

Більшість цих продуктів мала схожі відповідники, проте вони мали низку якість, або ж їх вживання не популяризували. Радянська влада ретельно приховувала від народу відсутність ходових товарів, адже не мала змоги виготовити їх без ненависного Заходу.

Бакалія

На межі фантастики і дива були деякі бакалійні продукти, а саме — консерви, чай, кава, прянощі. Радянські люди, не маючи у хаті чаю чи кави, сушили лікарські трави і робили з них такий собі гарячий напій. Майже усі пам'ятають заварений цикорій, липу, м'яту тощо.

Навіть цукор та сіль через неправильне зберігання продавались у радянських магазинах у вигляді злиплих шматків, які доводилось самостійно дробити, щоби нормально ними скористатись.

Шоколад

У радянських магазинах не було багато ласощів та широкого асортименту, як зараз, проте були солодощі які нагадували шоколад. Але здебільшого це були так звані солодкі плитки.

Вони не містили головного складника – натурального какао. Такий сурогат, якщо покласти його на язик, не танув, як це відбувається з шоколадом, а лежав цільним шматком. І смак у нього був ванільно-парафіновий. Справжній шоколад в СРСР був неабияким дефіцитом.

Сир

У СРСР був сир, який за своїм складом, якістю та консистенцією не міг так називатися. Це скоріше був сирний продукт, особливо, якщо мова про тверді сири. Щодо плавлених сирків, то вони були у вигляді ковбас чи брикеті, і мали таку ж сумнівну якість. Сучасні м'які сири з пліснявою чи горіхами не завозили у Радянський союз, про них люди й не знали.

Напівфабрикати

Дістати заморожені пельмені, котлетки чи налисники і швиденько їх приготувати звичайна справа сьогодні, а от у СРСР напівфабрикати були дефіцитом. У радянських магазинах з цього переліку можна було знайти хіба що пельмені, які через порушення температурного режиму при транспортуванні та зберіганні злипались у ком, який потім довго і погано розварювався.

Морепродукти

Коли в усьому світі заморожені морепродукти стали звичайним товаром, який можна придбати у будь-якому, навіть маленькому супермаркеті, мешканці СРСР кальмарів та креветок бачили хіба що у великих портових містах. Але і тоді радянська влада намагалася приховати такий дефіцит за допомогою рибних консервів, вони також буди штучним товаром.

Проте жоден виходець з СРСР не міг навіть подумати, що морепродукти у дефіциті, адже риба була майже усюди, хоча і річкова. Ну, і не слід забувати про крабові палички, які дуже рідко, але були на прилавках.

Раніше "Телеграф" писав, чому жінки в СРСР не знімали шапку у приміщенні.