Навіть у гардероб боялися здавати: чому жінки в СРСР не знімали шапку у приміщенні

Є дві основні причини

У Радянському союзі було багато вчинків та речей, які у сучасному світі будуть абсолютно незрозумілі. Наприклад, жінки не знімали у приміщенні шапку, що теж можна віднести до дивних звичок із радянських часів.

Спочатку можна припустити, що у приміщеннях було холодно. Однак це не так і причина тому зовсім інша. А точніше причин кілька. Про це пише OBOZ.UA.

При цьому верхній одяг зазвичай знімали. Звичкою було залишати лише головний убір.

Крадіжки

Шапки з натурального хутра були дорогими, а тому жінки не ризикували залишати їх без нагляду, щоб не вкрали. Навіть у гардероб кіно чи театру здавати цей елемент розкоші вирішувались не багато хто.

У ті часи перебування в приміщенні в головному уборі не було дивним. Тим більше у такий спосіб жінки могли зайвий раз продемонструвати дорогу та модну речі на публіці.

Статусність

Такі шапки були способом продемонструвати свою приналежність до вищого суспільства. Це ще одна причина, чому нерідко головний убір не знімали у приміщеннях.

У ті часи мало хто міг дозволити собі таку розкіш. Але все для тих, хто теж хотів виглядати стильно, були бюджетні шапки зі штучного хутра чи хутра кролика.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі у Радянському союзі свідчили про достаток людини.