Ви ніколи не будете жувати шашлик півгодини: основні хитрощі, щоб м’ясо вийшло ніжним

На ваш шашлик із задоволенням приходитимуть усі друзі

Ароматний, соковитий, ніжний шашлик — страва, без якої не обійдеться жодна вилазка на природу. При приготуванні цієї страви багато хто вважає, що головне — вибрати м’ясо та рецепт маринаду.

Проте страва може зіпсувати багато помилок. Тому разом із "Важно знать" розповімо про основні хитрощі, завдяки якому ваш шашлик вийде найніжнішим.

Як приготувати ідеальний шашлик

До вибору м’яса потрібно поставитися з усією відповідальністю. Бажано оглянути його з усіх боків — на ньому не повинно бути підозрілих плям і від м’яса не повинно виходити неприємного запаху. Краще вибирати шматок рівномірного рожевого кольору з білим жиром — такий був отриманий від молодої тварини.

Як правило, шашлик готують із баранини чи свинини. Якщо вибираєте баранину, краще брати м’ясо молодої тварини, адже у тварин старше року м’ясо зі своєрідним запахом.

М’ясо потрібно брати з тих частин тіла, які беруть мінімальну участь у руховій активності звіра. Для свині це вирізка, корейка та ошийок, а для барана – вирізка, корейка та м’ясо із задніх ніг.

Ідеальний шашлик готується зі свіжого м’яса. Підійде і заморожене, але не більше разу та бажано шоковим методом. Парне м’ясо краще не брати — воно хоч і виглядає привабливим, але на смак може бути жорстким.

Нарізати м’ясо краще однаковими шматочками тоді воно і прожариться рівномірно. В іншому випадку може бути ситуація, коли один шматок підгорів, а інший не посмажився.

Не варто смажити шашлик упереміш з овочами — вони мають різний час готування. Відповідно, щось на шампурі обов’язково підгорить, а щось просто набуде неприємного смаку і запаху.

Раніше ми розповідали, навіщо при смаженні шашликів додавати у вугілля сіль. Ця хитрість допоможе приготувати ідеальну страву.