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Вы никогда не будете жевать шашлык полчаса: основные хитрости, чтобы мясо получилось нежным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Основные хитрости приготовления идеального шашлыка
Основные хитрости приготовления идеального шашлыка. Фото 1000.menu

На ваш шашлык с удовольствием будут приходить все друзья

Ароматный, сочный, нежный шашлык — блюдо, без которого не обойдется ни одна вылазка на природу. При приготовлении этого блюда многие считают, что главное — выбрать мясо и рецепт маринада.

Однако блюдо могут испортить многие ошибки. Поэтому вместе с "Важно знать" расскажем об основных хитростях, благодаря которому ваш шашлык получится нежнейшим.

Как приготовить идеальный шашлык

К выбору мяса нужно отнестись со всей ответственностью. Желательно осмотреть его со всех сторон — на нем не должно быть подозрительных пятен и от мяса не должно исходить неприятного запаха. Лучше выбирать кусок равномерного розового цвета с белым жиром — такой точно был получен от молодого животного.

Как правило, шашлык готовят из баранины или свинины. Если выбираете баранину, лучше брать мясо молодого животного, ведь у животных старше года мясо со своеобразным запахом.

Мясо нужно брать с тех частей тела, которые принимают минимальное участие в двигательной активности зверя. Для свиньи это вырезка, корейка и ошеек, а для барана — вырезка, корейка и мясо с задних ног.

Идеальный шашлык готовится из свежего мяса. Подойдет и замороженное, но не более раза и желательно шоковым методом. Парное мясо лучше не брать — оно хоть и выглядит привлекательно, но на вкус может быть жестким.

Нарезать мясо лучше одинаковыми кусочками — тогда оно и прожарится равномерно. В противном случае может быть ситуация, когда один кусок подгорел, а другой — не пожарился.

Не стоит жарить шашлык вперемешку с овощами — у них разное время готовки. Соответственно, что-то на шампуре обязательно подгорит, а что-то просто приобретет неприятный вкус и запах.

Ранее мы рассказывали, зачем при жарке шашлыков добавлять в уголь соль. Эта хитрость поможет приготовить идеальное блюдо.

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