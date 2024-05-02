Які рослини не можна поливати дріжджами: буде пухкий та гнилий врожай

Фахівці навели наслідки, які можуть бути після використання цього добрива

Хоча дріжджі для більшості рослин є поживними добривами й за допомогою них ріст та плодовитість овочевих культур збільшується, але вони підходять не для всіх. Якщо додати дріжджі до рослин, що їх не люблять, то врожаю ви точно не дочекаєтесь.

Таке добриво не підходить для бульбових і кореневих культур, адже їх плоди будуть деформованими, пухкими й довго не зберігатимуться. Про види рослин детальніше розповідає "Сад та город".

Негативні наслідки підгодовування рослин дріжджами будуть для буряка, картоплі, моркви, цибулі, редиски, редьки та часнику.

За словами фахівців, їх плоди очікуються деформованими. Деякі з них будуть пухкими й несмачними.

Щодо терміну зберігання, то урожай, який не полюбляє дріжджі, точно довго лежати не буде. Ба більше, плоди можуть стати шкідливими та непридатними для вживання через їх неправильний розвиток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як з кульбабок чи кропиви можна зробити чудове добриво. Настій з перших квітів підходить для полуниці, томатів та дині, а інша рослина — для обприскування листя від попелиці та кліщів.