Современная молодежь была бы в шоке: как выглядела дискотека в СССР и что туда надевали

Танцплощадки как место проведения досуга существовали практически с первых лет СССР

Как и сейчас, дискотека в Советском Союзе была популярным местом для отдыха и знакомств, и в целом для молодежных тусовок. Там часто люди встречали свою "вторую половинку". Однако, советские танцы сильно отличались от современных.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям, какими были дискотеки в СССР. Проведем небольшой экскурс в историю.

В семидесятые годы, в период брежневского правления, для танцев существовало множество ограничений. На дискотеку могли не пустить в джинсах или в другой "стиляжьей" одежде. Если такую, конечно, удалось найти. Могли в целом придраться к внешнему виду, который "не подобает советскому человеку". Речь идет, например, о слишком длинных волосах у парней.

Но ближе к концу восьмидесятых все запреты сняли.

Танцплощадки как место проведения досуга существовали практически с первых лет СССР. Проводились такие танцы в домах культуры, клубах, а летом — в парках под открытым небом. Специализированных площадок и клубов именно для танцев в те времена не существовало.

Ближе к семидесятым годам на танцах стали выступать различные ансамбли. Они зачастую копировали западную эстраду. У молодежи того времени была потребность в новой музыке. Однако западные группы были под запретом. Поэтому в СССР появились так называемые "ВИА". Они сохраняли всю внешнюю атрибутику и частично музыкальные ритмы западной эстрады. Но при этом тексты песен были идеологически верными либо просто нейтральными.

Собственно, то, что можно назвать "дискотекой", стало появляться где-то в начале-середине 1980-х годов. Главное отличие дискотеки от "танцев" в том, что вместо живого ансамбля там играли музыкальные записи. За состав и очередность которых отвечал диджей. Но тогда его именовали "диск-жокей". В основном крутил он песни западных ансамблей вперемешку с советской эстрадой, вроде Пугачевой или Валерия Леонтьева. Примерно с 1985 года цензура в отношении музыки ослабла, и на дискотеках стали включать ABBA, Modern Talking, CC-Catch, Boney M. В самые последние годы существования СССР были также популярны синтпоп-команды вроде Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure.

Как обычно одевались на дискотеки? Разумеется, и парни, и девушки стремились показать себя в лучшем виде, поэтому надевалось всё самое лучшее, что было в гардеробе. В 1970-х собравшиеся на танцы модники выглядели примерно как на фото ниже.

Ближе к концу восьмидесятых на дискотеку стали одевать модную "фарцовую" одежду, кроссовки на липучках. Девушки делали химические завивки и броский макияж. Сейчас это выглядит немного смешно. Но в те времена это было модно.

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