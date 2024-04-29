Google стежить за вашими діями: як вимкнути цю функцію

Нав'язливої реклами цілком реально позбутися

Мабуть, вже кожен користувач помітив, що пошукова система Google ретельно стежить за нашими запитами. Це можна зрозуміти по контекстній рекламі, яка постійно з'являється на наших екранах. Водночас нещодавно ми розповідали, як зрозуміти, що за вами стежать через камеру телефона.

Користувачі мереж дають дозвіл на відстеження даних, ще коли реєструють обліковий запис Google, пише iTech. Рч у тім, що компанія співпрацює з різним бізнесом, і відповідно, шукає йому потенційних клієнтів. Хтось до появи оголошень ставиться нормально, когось — це дуже дратує.

Найчастіше Google відслідковує історію перегляду YouTube, пошукові запити, геолокацію, голосові запити. Можна заборонити компанії збирати ваші дані. Є простий алгоритм.

У налаштуваннях телефону перейдіть до пункту Google.

Там буде опція "Керування обліковим записом Google".

Далі треба обрати "Дані та конфіденційність", а після — "Центр управління рекламою".

Вам треба обрати ті параметри, які ви б не хотіли, щоб враховували під час появи реклами. Йдеться про сімейний стан, дохід, освіта, історія дій. Натисніть "Вимкнути".

Якщо так зробити, система не братиме до уваги ваші персональні дані. Можна зробити ще так, аби інформація про ваші запити у пошуковій системі, взагалі не зберігалась.

Перейдіть у "Дані та конфіденційність" та оберіть "Налаштування збереження історії". Перед вами з'являться три пункти історій — застосунків і пошуку, розташування та YouTube. Потрібно натискати на кожен із пунктів по черзі та обирати опцію "Вимкнути".

Раніше "Телеграф" писав, як звільнити місце на телефоні. Зібрали для вас аж 10 простих способів, як це зробити.