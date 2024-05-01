Адаптуйте телефон під себе: що таке віджети та навіщо вони потрібні

Персоналізованим телефоном користуватися буде зручніше

Користуючись смартфоном важливо потурбуватися не тільки про захист екрана, а й про його візуальні характеристики. За допомогою віджетів та налаштувань можна персоналізувати будь-який смартфон.

Як пише PCMag, для того, щоб відкрити меню налаштувань довго натисніть на головному екрані. У новому полі виберіть "Віджети". Можна вивести на головний екран час, календар, погоду, віджети додатків та соцмереж тощо для відображення процесів що відбуваються та швидкого регагування.

Тривале натискання на головному екрані також дає вам інші параметри налаштування. Серед них:

налаштування статичних чи рухомих шпалер,

зміна форми, розміру та стилю значків. В art меню можна збільшити розмір підписів-назв

можливість видалення віджетів та елементів з екрана

макет екрана — скільки значків вміщається в стовпцях чи рядках

відрегулювати цікаві переходи між екранами.

Якщо ви хочете вийти з меню редагування, потрібно просто тапнути (торкнутися пальцем) на вільну частину екрана. Варто зазначити, що пропозиція варіантів в кожному меню обмежена, вони можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав про різницю між вимкненням та перезавантаженням телефона. Якщо телефон сильно глючить, між двома процесами є суттєва різниця.