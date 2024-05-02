Google будет отслеживать нужные новости за вас: как настроить оповещения

Быть в курсе нужных событий просто – для этого есть уведомление

Компания Google имеет множество разнообразных функций. Среди них Google Alerts – это бесплатный и простой способ отслеживать упоминания в Интернете о чем-то важном для вас или вашего бизнеса.

Для того чтобы им воспользоваться, нужно настроить соответствующие уведомления. Для этого необходимо перейти на страницу: https://www.google.com/alerts.

В строке поиска необходимо ввести ключевое слово или тему, которую вы хотите отслеживать. Это может быть название вашей компании, конкурент, отраслевой термин или любая другая тема, которую вы хотите отслеживать.

Нажмите кнопку "Показать параметры", чтобы настроить параметры уведомлений. Вы можете выбрать

частоту (как это происходит, раз в день, раз в неделю),

источники, которые вы хотите отслеживать (новости, блоги, Интернет и т.д.),

язык,

регион,

количество результатов для включения

куда отправлять уведомления (электронная почта или RSS).

Нажмите кнопку "Создать уведомление", чтобы завершить настройку уведомления Google.

После создания Google будет отправлять уведомления по электронной почте каждый раз, когда указанное вами ключевое слово или тема будут появляться в результатах поиска в соответствии с выбранными вами настройками. Важно отметить, что Google Alerts не включает социальные сети. Если уведомление больше не требуется, можно удалить.

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