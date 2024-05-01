Забудете про бурʼяни назавжди: кілька методів, як їх позбутися

Ненависних бур'янів цілком реально позбутися простими способами

Бур'яни — це ті рослини, які заважають нормальному росту насаджень. Вони пригнічують їх, а можуть взагалі — заглушити. Ми вже розповідали, як видаляти на ділянці кульбаби. Тепер дізнайтеся, що треба зробити, аби не росли бур'яни.

Бур'яни значно знижують ймовірність урожаю, тому городники роблять все, аби їх позбутися, пише "На пенсії". Найпростіше — рвати їх руками, однак, не всім вистачає на це часу та сили.

Можна спробувати мульчування. Тобто, стелимо матеріал на землю біля рослин. Перевага його у тому, що він утримує вологу в ґрунті та захищає коріння рослин від дуже високих або низьких температур.

Як мульчу часто використовують солому, тирсу, торф, траву. Обраний матеріал варто дрібно порізати — він має пропускати повітря та воду до коріння рослин. Зверніть увагу, що шар мульчі не повинен бути щільним, бо тоді інші рослини не зможуть повноцінно розвиватися.

Городники радять ставити мульчу на ґрунт тоді, як з'явилися паростки. Це досить дешевий метод, який доступний кожному.

Інший варіант передбачає посадку газонної трави. Вона просто заглушує бур’яни, утім, це оптимально робити в саду або біля будинку. На городі садити газон — погана ідея.

Також можна встелити геотекстиль на ділянку. Через нього добре проходить повітря та вода, водночас бур’яни не зможуть прорости.

Раніше "Телеграф" писав про те, які рослини не можна саджати біля помідорів. Є такі культури, які будуть шкодити росту томатів.