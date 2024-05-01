Забудете о сорняках навсегда: несколько методов, как их избавиться

Ненавистных сорняков вполне реально избавиться простыми способами

Сорняки – это те растения, которые мешают нормальному росту насаждений. Они угнетают их, а могут вообще заглушить. Мы уже рассказывали, как удалять на участке одуванчиков. Теперь узнайте, что нужно сделать, чтобы не росли сорняки.

Сорняки значительно снижают вероятность урожая, поэтому огородники делают все, чтобы их избавиться, пишет "На пенсии". Проще всего рвать их руками, однако, не всем хватает на это времени и силы.

Можно попробовать мульчирование. То есть, стелим материал на землю возле растений. Преимущество его в том, что он удерживает влагу в почве и защищает корни растений от высоких или низких температур.

В качестве мульчи часто используют солому, опилки, торф, траву. Выбранный материал следует мелко порезать — он должен пропускать воздух и воду к корням растений. Обратите внимание, что слой мульчи не должен быть плотным, потому что другие растения не смогут полноценно развиваться.

Огородники советуют ставить мульчу на почву, когда появились ростки. Это довольно дешевый метод, доступный каждому.

Другой вариант подразумевает посадку газонной травы. Она просто заглушает сорняки, впрочем, это оптимально делать в саду или возле дома. На огороде сажать газон – плохая идея.

Также можно постелить геотекстиль на участок. Через него хорошо проходит воздух и вода, в то же время сорняки не смогут прорасти.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие растения нельзя сажать возле помидоров. Есть такие культуры, которые будут вредить росту томатов.