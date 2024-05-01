В Украине резко похолодает: известный синоптик назвал четкую дату и дал прогноз на начало мая

Похолодание отрицательно отразится на многих сельхозкультурах и садах

Последние дни апреля в большинстве областей Украины характеризовались солнечной и умеренно тёплой погодой. Такие условия нам подарил обширный антициклон Reiner. В ближайшие дни его влияние станет ослабевать, а давление немного снизится. На фоне этого из арктических широт начнёт поступать более холодная воздушная масса, и уже с 3 мая, начиная с северных и восточных областей Украины, ощутимо похолодает.

В течение 4 и 5 мая в северных и восточных областях ночью возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3°С. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, учитывая раннюю вегетацию растений, такое резкое похолодание может негативно сказаться на многих сельхозкультурах и садах. Похолодание пройдёт преимущественно без выпадения осадков, за исключением западных областей и Крыма.

Здесь малоподвижные атмосферные фронты станут причиной дождей, местами с грозами. С 6 по 8 мая ожидается активизация циклонов и атмосферных фронтов с северо-запада. Следовательно, в большинстве областей Украины погода испортится: пройдут дожди, местами с грозами и порывистым ветром, говорит синоптик.

Кроме того, на фоне плотной облачности и северо-западной атмосферной циркуляции температурный фон прогнозируется весьма низким. Вслед за циклоном с 9 мая погоду у нас будет определять молодой антициклон скандинавского происхождения. Поскольку он сформируется в холодной воздушной массе, то температура воздуха в Украине ожидается ниже нормы, снова не исключены заморозки.

В целом наиболее тёплыми будут первые числа месяца: с 1 по 3 мая. Дневная температура воздуха в этот период составит +21…+27°С, ночная +6…+13°С.

С 4 по 6 мая средний фон дневных температур снизится до +16…+23°С, ночью останется без существенных изменений.

7 и 8 мая в связи с неустойчивой и дождливой погодой днём температура воздуха будет колебаться в диапазоне +14…+20°С, ночью +7…+12°С.

9 и 10 мая в условиях антициклональной циркуляции, ночью температура снизится до +2…+9°С, днём окажется в пределах +15…+22°С.

Игорь Кибальчич прогнозирует, что в большинстве южных и восточных регионов сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в связи с накопившимся дефицитом осадков, низкой влажностью воздуха и длительным периодом аномально тёплой погоды, которая установилась в апреле. Поэтому он просит не разводить костры в лесных массивах и не допускать распространения огня в экосистемах.

Таким образом, в первой декаде мая прогнозируется довольно комфортная погода с периодическими дождями и уверенной тенденцией снижения температуры воздуха после 3 мая, особенно в северных, восточных и центральных областях. Тем не менее заморозки в начале мая случаются практически ежегодно и не являются аномалией для этой поры года. Обычно они связаны с вторжениями арктического холода по восточной периферии антициклонов на фоне малооблачного неба и слабого ветра, резюмирует синоптик.