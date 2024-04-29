Температура тільки зростатиме: чи готуватись Києву до опадів на початку тижня
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Ідеальна погода для прогулянок
Найближчими днями столиця України очікує на підвищення температури та ясне небо. За словами синоптиків, найтеплішим днем прогнозується середа.
Протягом трьох діб денні показники на термометрах коливатимуться в коридорі 21…23 градуси тепла. Про це свідчать дані сайту Meteofor.
Понеділок, 29 квітня, увірвався в місто разом зі сонцем та теплом. У цю добу вдень позначки термометрів покажуть +21 градус. Вночі було +10 °C. З ранку і до пізнього вечора передбачаються найсильніші вітри — свіжі 8-9 м/с.
Вівторок, 30 квітня, також не пошкодує літньої погоди. Температура вдень сягне близько 21 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +9 °C. Протягом доби потужність вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до помірних 6-7 м/с.
У перший день травня також очікується ясна та тепла погода. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +23 градусів. Вночі очікується до +10 °C. Протягом середи сила вітрів передбачається від тихих 1 м/с до помірних 6-7 м/с.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Києві на Великдень.