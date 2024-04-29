Температура тільки зростатиме: чи готуватись Києву до опадів на початку тижня

Ідеальна погода для прогулянок

Найближчими днями столиця України очікує на підвищення температури та ясне небо. За словами синоптиків, найтеплішим днем прогнозується середа.

Протягом трьох діб денні показники на термометрах коливатимуться в коридорі 21…23 градуси тепла. Про це свідчать дані сайту Meteofor.

Понеділок, 29 квітня, увірвався в місто разом зі сонцем та теплом. У цю добу вдень позначки термометрів покажуть +21 градус. Вночі було +10 °C. З ранку і до пізнього вечора передбачаються найсильніші вітри — свіжі 8-9 м/с.

Вівторок, 30 квітня, також не пошкодує літньої погоди. Температура вдень сягне близько 21 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +9 °C. Протягом доби потужність вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до помірних 6-7 м/с.

У перший день травня також очікується ясна та тепла погода. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +23 градусів. Вночі очікується до +10 °C. Протягом середи сила вітрів передбачається від тихих 1 м/с до помірних 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Києві на Великдень.