Вам понадобится солома для картофеля: особенности посадки и лайфхаки для огородников

Картофель хоть и выносливый овощ, но также нуждается в уходе

Пока картофель на рынках Украины дорожает, рачительные огородники уже готовятся к новому урожаю. Именно в мае чаще всего сажают картофель.

Важна подготовка почвы, ведь земля с комками и камнями может исказить клубни. Картофель предпочитает хорошо дренированные, рыхлые почвы, богатые органическими веществами.

Этапы посадки картофеля

Подготовьте землю, разрыхлив ее на глубину 15-20 см.

Больший семенной картофель нарежьте кусочками с 2-3 очками, мельче оставьте целым. Дайте срезанным кусочкам высохнуть несколько дней перед посадкой.

Выкопайте траншеи глубиной 15-20 см на расстоянии 60-90 см друг от друга. Поместите кусочки семенного картофеля срезом вниз на расстоянии 30 см друг от друга в траншею.

Накройте 7-10 см почвы и хорошо полейте.

Важен лайфхак для увеличения урожайности

Когда растения растут, окучивайте почву, солому или листья вокруг стеблей, когда они достигнут 20 см в высоту, оставляя 10 см открытыми. Подверните снова, когда вырастет еще 20 см. Это позволяет образовывать больше картофеля вдоль закопанных стеблей.

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