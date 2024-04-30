Вальпургієва ніч у Страсний тиждень – погана прикмета чи шанс на відродження: думка нумеролога

У XX столітті християнські та язичницькі урочистості співпадали двічі і були доленосними для людства

Поточний 2024 – непростий рік, що зрозуміло кожному українцю. Але цікаво, що цього року ми переживаємо збіг двох важливих періодів – язичницького та християнського. Вальпургієвої ночі (на 1 травня), коли відьми прямують на лисі гори, поспішаючи на головний шабаш на рік. І Страсного тижня, який закінчується головним святом християн — Воскресінням Христа. У народі це поєднання вважалося дуже нещасливим.

"Телеграф" проаналізував сам і розпитав фахівця – як впливав такий збіг на нашу історію, що сакральне несе у собі перехрестя двох світів та таїть дата 5 травня 2024 року.

У ХХ столітті це було двічі

Таке нещасливе поєднання Страсного тижня та Вальпургієвої ночі в минулому столітті зустрічалося лише двічі – коли Великдень припав на 5 травня 1918 та 1929 років.

1918-го епідемія іспанського грипу забрала близько 50-100 мільйонів людських життів, розвалилися Австро-Угорська та Німецька імперії. 1929-го Німеччина підписала договір про відмову від війни як інструменту політики. І ми всі знаємо, що це не завадило Гітлеру розв’язати найстрашнішу війну в історії людства. Це якось пов’язано?

І чи звернули ви увагу на те, що обидва рази Великдень припала саме на 5 травня, ні на день раніше, ні на день пізніше? Так само, як і цього року. Вже цікаво.

"Телеграф" поговорив із нумерологом Владиславом Грицаєм про те, що приносять такі "перехрестя" і чи впливають вони негативно на наше життя чи, можливо, долю країни?

– Вальпургієва ніч, яка випадає на Страсний тиждень – це завжди конфлікт і точка вибору. Збіг потужного християнського свята (і періоду перед ним) та язичницького часу єднання з природою – це конфлікт. І точка вибору, коли ми можемо змінити ситуацію, – каже Владислав Грицай.

За його словами, 2024 з погляду нумерології – рік справедливості, рік наведення порядку на планеті. Ми бачимо потопи, цвіт лілій в пустелі, війни — дуже багато показників "кінця світу". Не хотілося б.

– Але ж ми переживали цей "кінець світу" з 2012 року багато разів, бо це насправді про перезавантаження, – пояснює нумеролог. — Перезавантаження нашого "програмного забезпечення" як людства.

Травень 2024 року – це час, коли українці мають у принципі визначитись яким вони бачать своє майбутнє.

У нас конфлікт ідей: ідеї об’єднуватися та підтримувати своїх та ідеї шукати "поганих українців" і воювати один з одним. Тобто того, що нам заповідали предки, і того, що нам нав’язують ззовні. Якщо у вас є думка про існування "поганих українців", то вами вже успішно маніпулюють.

І 1918 року, і 1929-го був такий самий вибір – пробудження чи виродження. Потім наставав повний жах, "червоний терор", Друга світова, але це були дві точки, які задали напрямок руху.

Пробудження тоді не сталося.

Дата 5.05.2024 — про дуже сильний зв’язок з родом, предками. Якщо ми підсумовуємо цифри, отримаємо 18 — це число зв’язку з родом – світлими силами роду, темними, усіма його талантами, цілительством тощо.

5 травня для нас – як дефібрилятор, який перезапускає серце. У нашому випадку – ментальний "дефібрилятор", щоб розбудити колективну свідомість українців.

Що несли дати 5 травня?

Владислав Грицай каже, що у даті 5 травня 1918 року було закладено дуже багато агресії. Там все було набагато гірше, ніж у нас зараз, 2024 року. То був день одержимості владою.

Дивимось на нашу історію. У січні 1918 року IV Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність України. Але вже у квітні стався переворот, і з квітня до грудня, спираючись на підтримку німців, країною керував гетьман Павло Скоропадський.

У грудні до міста увійшли війська Петлюри… Жага влади над Україною зробила нашу територію місцем "розбірок" різних сил. Загалом тоді влада за три роки змінювалась 14 разів.

Штормило в цей рік Фінляндію, Австро-Угорщина намагалася атакувати італійські війська (битва на річці П’яві), Великобританія відмовила Ірландії у праві на самоврядування, турецька армія йшла в наступ у Палестині, японська армія йшла в наступ у Сибіру, Баку зайняли Перси. … І це лише невелика частина подій. Цілий рік тривала Перша світова війна. Мирний договір, що поклав їй кінець, був підписаний лише 11 листопада 1918 року.

"День агресії", схоже, сприяв запуску тривалого "червоного терору". Найсильніша сторона – Росія – нас підкорила, послабивши хватку лише наприкінці сторіччя із розпадом Радянського Союзу.

Владислав Грицай підраховує, що головне посилання дати 05.05.1929 – ілюзія стабільності, але цей день також про новий світовий порядок – заснований саме на цій ілюзії.

Цього року Німеччина схвалила Пакт Келлога-Бріана або "Спільний договір про відмову від війни як інструмент національної політики". Ілюзія розвіялася з початком Другої світової, коли Німеччина почала будувати новий світовий порядок.

Втім, цього ж року почалася світова економічна криза 1929-1933 років, відома як "Велика депресія". У цьому контексті наша дата, яка, як і в 1918 році, випадає на воєнний час, здається не такою вже страшною. За словами нумеролога, 05.05.2024 – про пробудження через предків. І ми маємо всі шанси не проспати цей важливий момент.

Що для цього потрібно робити? Все дуже просто: звертати увагу на те, що нас об’єднує, а не те, що роз’єднує. Головна сучасна валюта – це увага, каже Владислав Грицай. І ми можемо звернути увагу на творення, об’єднання, перемогу, нашу силу, на українство.