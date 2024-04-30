Вальпургиева ночь в Страстную неделю – плохая примета или шанс на возрождение: мнение нумеролога

В XX веке христианские и языческие торжества совпадали дважды и были судьбоносными для человечества

Текущий 2024-й – непростой год, что уже давно понятно каждому украинцу. Но интересно, что в этом году мы переживаем совпадение двух важных периодов – языческого и христианского. Вальпургиевой ночи (на 1 мая), когда ведьмы устремляются на лысые горы, спеша на главный шабаш в году. И Страстной недели, которая заканчивается главным праздником христиан — Воскресением Христа. В народе это сочетание считалось очень несчастливым.

"Телеграф" проанализировал сам и расспросил специалиста – как влияло такое совпадение на нашу историю, что сакральное несет в себе перекресток двух миров и таит в себе дата 5 мая 2024 года.

В ХХ веке это было дважды

Такое несчастливое сочетание Страстной недели и Вальпургиевой ночи в прошлом веке встречалось лишь дважды – когда Пасха пришлась на 5 мая 1918 и 1929 года.

В 1918-м эпидемия испанского гриппа унесла порядка 50-100 миллионов человеческих жизней, развалились Австро-Венгерская и Германская империи. В 1929-м Германия подписала договор об отказе от войны как инструмента политики. И мы все знаем, что это не помешало Гитлеру потом развязать самую страшную войну в истории человечества. Это как-то связано?

И обратили ли вы внимание на то, что оба раза Пасха пришлась именно на 5 мая, ни днем раньше, ни днем позже? Так же, как и в этом году. Уже интересно.

"Телеграф" поговорил с нумерологом Владиславом Грицаем о том, что приносят такие "перекрестки" и влияют ли они негативно на нашу жизнь или, может быть, судьбу страны?

– Вальпургиева ночь, которая выпадает на Страстную седмицу – это всегда конфликт и точка выбора. Совпадение мощного христианского праздника (и периода перед ним) и языческого времени единения с природой – это конфликт. И точка выбора, когда мы можем изменить ситуацию, – говорит Владислав Грицай.

По его словам, 2024 год с точки зрения нумерологии – год справедливости, год наведения порядка на планете. Мы видим потопы, цветущие в пустыне лилии, идут войны — очень много показателей "конца света". Не хотелось бы.

– Но мы же переживали этот "конец света" с 2012 года много раз, потому что это на самом деле про перезагрузку, – объясняет нумеролог. – Перезагрузку нашего "программного обеспечения" как человечества.

Май 2024 года – это время, когда украинцы должны в принципе определиться каким они видят свое будущее.

У нас конфликт идей: идеи объединяться и поддерживать своих и идеи искать "плохих украинцев" и воевать друг с другом. То есть, того, что нам завещали предки, и того, что нам навязывают извне. Если у вас есть мысль о существовании "плохих украинцев", значит вами уже успешно манипулируют.

И в 1918 году, и в 1929-м был такой же выбор – пробуждение или вырождение. Потом наступал полный кошмар, красный террор, Вторая мировая, но это были две точки, которые задали направление движения.

Пробуждения тогда не произошло.

Дата 5.05.2024 — про очень сильную связь с родом, предками. Если мы суммируем цифры, получим 18 — это число связи с родом – светлыми силами рода, темными, всеми его талантами, целительством и так далее.

5 мая для нас – как дефибриллятор, который перезапускает сердце. В нашем случае – ментальный "дефибриллятор", чтобы пробудить коллективное сознание украинцев.

Что несли даты 5 мая?

Владислав Грицай говорит, что в дате 5 мая 1918 было заложено очень много агрессии. Там все было гораздо хуже, чем у нас сейчас, в 2024-м году. Это был день одержимости властью.

Смотрим на нашу историю. В январе 1918 года IV Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украины. Но уже в апреле произошел переворот, и с апреля по декабрь, опираясь на поддержку немцев, страной управлял гетман Павел Скоропадский.

В декабре в город вошли войска Петлюры… Жажда власти над Украиной сделала нашу территорию местом "разборок" разных сил. В общем тогда власть за три года менялась 14 раз.

Штормило в этот год Финляндию, Австро-Венгрия пыталась атаковать итальянские войска (битва на реке Пьяве), Великобритания отказала Ирландии в праве на самоуправление, турецкая армия шла в наступление в Палестине, японская армия шла в наступление в Сибири, Баку заняли пришедшие из Персии англичане… И это лишь небольшая часть событий. Весь год продолжалась Первая мировая война. Мирный договор, положивший ей конец был подписан только 11 ноября 1918 года.

"День агрессии", похоже, способствовал запуску долгого периода "красного террора". Самая сильная сторона – Россия – нас подчинила, ослабив хватку только в конце столетия с распадом Советского Союза.

Владислав Грицай подсчитывает, что главный посыл даты 05.05.1929 – иллюзия стабильности, но этот день также про новый мировой порядок – основанный именно на иллюзии стабильности.

В этом году Германия одобрила Пакт Келлога-Бриана или "Общий договор об отказе от войны как инструмента национальной политики". Иллюзия, которая развеялась с началом Второй мировой, когда Германия начала создавать новый мировой порядок.

Впрочем, в этом же году начался мировой экономический кризис 1929-1933 годов, известный как "Великая депрессия". В этом контексте наша дата, которая, как и в 1918 выпадает на военное время, кажется не такой уж страшной. По словам нумеролога, 05.05.2024 – про пробуждение через предков. И у нас есть все шансы не проспать этот важный момент.

Что для этого нужно делать? Все очень просто: обращать внимание на то, что нас объединяет, а не на то, что разъединяет. Главная современная валюта — это внимание, говорит Владислав Грицай. И мы можем либо это внимание направить на созидание, на объединение, на победу, на силу свою, на украинство.