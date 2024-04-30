Не тільки довго, а й небезпечно: чому не варто заряджати телефон від ноутбука

У такому способі є кілька негативних моментів

Щоб телефон працював довго і без проблем, важливо дотримуватись важливого правила заряджання. Також не можна постійно заряджати його від пристрою з портом USB.

Про те, які загрози несе постійне заряджання смартфона від ноутбука, стаціонарного комп’ютера або телевізора, розповів сайт itechua. Найкращий варіант поповнення заряду акумулятора — безпосередньо від розетки.

Насамперед процес поповнення енергії акумулятора у разі зарядки не від розетки, йде значно повільніше. Крім того, важливо мати на увазі, що надто часто заряджання телефону від будь-якого пристрою з портом USB може пошкодити акумулятор.

Ще одна небезпека в тому, що досить часто на ноутбуках є шкідливе програмне забезпечення. При підключенні смартфона до ноутбука через USB є ризик зараження телефону вірусами.

Фахівці не радять часто заряджати смартфон від ноутбука або комп’ютера. Робити це варто лише у виняткових випадках.

Раніше "Телеграф" розповідав, які налаштування треба змінити, щоб телефон довше "тримався" на одному заряді. Є кілька прийомів, які допоможуть зберегти заряд на тривалий час.