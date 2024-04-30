Батарея скажет "спасибо": 4 правила эффективной зарядки смартфона

Простые советы продлят срок службы гаджета

Правильная зарядка телефона сохранит батарею и отсрочит момент покупки нового смартфона. Сделать это просто, достаточно прислушаться к советам экспертов.

Специалисты проекта Battery University советуют соблюдать четыре правила. Если они станут вашей привычкой, то вы продлите срок пользования телефоном и сохраните бюджет от преждевременной покупки нового гаджета или ремонта старого.

Используйте оригинальную зарядку

Кабель и блок, продаваемый вместе со смартфоном, нужно беречь как зеницу ока. Именно они идеально подходят для телефона.

Если же один из элементов вышел из строя, стоит приобрести такой же от производителя. Пользоваться поврежденным, как и дешевым заменителем, нежелательно.

Отключайте телефон после зарядки

Оставлять смартфон подключенным к розетке после того, как батарея подпиталась, большая ошибка. Эксперты рекомендуют даже не заряжать до 100%. Лучше не превышать показатель заряда в 80%.

Избегайте перегрева

Современные телефоны легко подвергаются перегреву. Поэтому батарея быстрее выходит из строя. Во избежание этого не оставляйте смартфон под прямыми солнечными лучами, снимайте чехол во время зарядки и не пользуйтесь гаджетом несколько часов подряд.

Не оставляйте телефон во влажных местах

Как и жару, смартфоны не любят воду. Поэтому не следует хранить гаджеты в комнатах с повышенной влажностью.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему не стоит полностью разряжать телефон. Эксперты назвали три веские причины.