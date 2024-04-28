Продають і досі: чому молоко в трикутній пачці стало популярним в СРСР та як це пов'язано з дефіцитом

Пакети стали абсолютно вологостійкими, адже інженери припаяли до картону тонкий шар поліетилену

Молочна продукція у трикутних пакетах стало одним із символів СРСР. З’явилися ці пірамідки на прилавках наприкінці 1950-х та продавалися до початку 1990-х. До 1959 року картонних упаковок не існувало – молоко розливали у скляні пляшки або продавали на розлив із бідонів.

OBOZ.UA розбирався, чому виникла потреба у трикутних пакетах. Справа не лише у тому, що скляна тара була непрактичною і крихкою.

Епоха "тетра пак"

Причина полягала у тому, що наприкінці 1950-х в СРСР зіткнулися з дефіцитом. Навряд чи в історії СРСР були періоди, коли з дефіцитами ніхто не стикався. У повоєнне десятиліття, окрім інших товарів першої необхідності, не вистачало і скляних пляшок. Тож виникла потреба у дешевій та практичній упаковці.

У світі вже існувала практика картонних упаковок – їх випускала шведська компанія "Tetra Pak" ("тетраедричні упаковки") заснована 1951 року Рубеном Раусінгом.

Кажуть, форму, "пірамідок" вигадав сам Раусінг, але згідно з іншою версією, ідея належала лаборанту "Тетра Паку" Еріку Валленбергу. Але, як би там не було, упаковка "Тетра Класік" (саме так офіційно називалися "пірамідки") вперше вийшла у масове виробництво у 1952 році.

Молочні "пірамідки" в СРСР

Непересічна подія в радянській промисловості – СРСР не просто вкрав західну ідею, а офіційно купив технологію та кілька ліній виробництва у Tetra Pak.

Інша популярна нині упаковка "тетра брік", що має форму паралелепіпеда, з'явилася лише у 1963 році. Ймовірно, якби СРСР купив технологію на кілька років пізніше, молоко випускалося у прямокутних пакетах, а не у пірамідках.

Фахівці з Tetra Pak придумали не тільки відповідну форму упаковки, але й решту всіх нюансів технології, включаючи, зокрема, спосіб пакування рідини в картон і герметизацію упаковки. Пакети стали абсолютно вологостійкими, адже інженери припаяли до картону тонкий шар поліетилену.

Чому у Європі від "пірамідок" відмовилися

У Європі від "пірамідок" швидко відмовилися, оскільки вони були не дуже практичними – займали більше місця під час транспортування, що призводило і до збільшення собівартості. Наприклад, літр молока у "тетра пак" займав майже вдвічі більше місця у вантажівці ніж у "тетра брік".

А в СРСР вартість перевезення мало кого хвилювала, тому й форма трикутників надовго прижилася. Лише на початку 90-х років компанії почали масово переходити на сучасні та практичні упаковки.

Що цікаво, молоко у трикутниках і досі продають українські супермаркети. Це підтверджують фотографії, які зібрав "Телеграф".

Молоко в трикутнику

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