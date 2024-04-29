З часів бідності та дефіциту: цих звичок із СРСР терміново потрібно позбавлятися

Ці звички заважають людям жити на своє задоволення

З розпаду Радянського союзу минуло вже понад 30 років, але деякі звички з того часу тотального дефіциту та злиднів залишилися у багатьох людей. Від кожної з них точно варто позбавлятися, адже вони не дають нічого хорошого, а тільки ускладнюють життя.

Говорити про такі звички можна довго, оскільки їх є неймовірна кількість. "Телеграф" у своєму матеріалі акцентує увагу на трьох із них.

Деякі з цих старих і непотрібних звичок стосуються саме побуту. Люди самі сковують себе цими правилами й дотримуються їх, хоча користі від них немає жодної.

Зберігати мотлох у квартирі та на балконі

У Радянському союзі не викидалося нічого, оскільки дефіцит товарів у магазині та постійна невпевненість у завтрашньому дні не давала людям можливістю вільно позбавлятися тих чи інших речей. Потрібно було абсолютно все. І, як правило, все "все" зберігалося на балконах. Але деякі зберігали й в кімнатах, кухнях, розподіляючи цей мотлох по шафках. Ці речі могли лежати там і десятиліттями — раптом ще знадобиться.

Наразі немає потреби у тому, що зберігати абсолютно все. Непотрібний мотлох необхідно викидати й звільняти місце у квартирі. Балкон також повинен бути пунктом зберігання непотрібного мотлоху. Це місце краще використати для відпочинку.

Все найкраще на потім

Найпростіший приклад — той самий сервант, у якому стояв сервіз на якийсь неймовірний випадок у житті. У СРСР багато хто жил в очікуванні якогось відповідного моменту, щоб використовувати гарні ложки, чайні сервізи та багато іншого. Модний одяг носили тільки на свята, меблі завжди накривали покривалами, щоб не зіпсувалися, а все найсмачніше залишали на свята чи особливий випадок.

Нині немає дефіциту і немає таких проблем. При цьому багато хто продовжує жити за цими правилами, відкладаючи все на абстрактне "потім". Ця звичка позбавляє людей багатьох задоволень у житті, у яких вони самі собі відмовляють.

До останньої крихти

Зрозуміло, у Радянському союзі ніхто їжею не розкидався, але часом така економія просто виходила за межі. Наприклад, коли дітям не дозволяли вставати з-за столу, доки тарілка не буде порожньою. А разом з тим усе треба було їсти з хлібом, щоби більше насититися.

У багатьох людей залишилася звичка обов’язково доїдати все до останньої крихти, навіть якщо їсти більше не хочеться — не пропадати добру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які дивні та незвичайні речі колекціонували діти у Радянському союзі.