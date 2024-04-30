Настоящий кофе, шоколад и не только: какой еды почти не было в СССР и почему это скрывали

В основном были только аналоги сомнительного качества

Большинство людей из Советского союза вспоминают его с ностальгией по "славным" временам, умалчивая краеугольные проблемы. В частности, дефицит товаров, которые сейчас почти в каждом доме считаются обычными.

"Телеграф" расскажет вам о продуктах, которых на самом деле не было в СССР. К ним относятся и кофе, и шоколад.

Большинство этих продуктов имели похожие аналоги, однако они имели низкое качество, или их употребление не популяризировали. Советская власть тщательно скрывала от народа отсутствие ходовых товаров, поскольку не имела возможности изготовить их без ненавистного Запада.

Бакалея

На грани фантастики и чуда были некоторые бакалейные продукты, а именно – консервы, чай, кофе, пряности. Советские люди, не имея в доме чая или кофе, сушили лекарственные травы и делали из них горячий напиток. Почти все помнят заваренный цикорий, липу, мяту и т.д.

Даже сахар и соль из-за неправильного хранения продавались в советских магазинах в виде слипшихся кусков, которые приходилось самостоятельно дробить, чтобы нормально ими воспользоваться.

Шоколад

В советских магазинах не было много лакомства и широкого ассортимента, как сейчас, однако были сладости напоминавшие шоколад. Но в большинстве своем это были так называемые сладкие плитки.

Они не содержали главной составляющей – натурального какао. Такой суррогат, если положить его на язык, не таял, как это происходит с шоколадом, а лежал цельным куском. И вкус у него был ванильно-парафиновый. Настоящий шоколад в СССР был незаурядным дефицитом.

Сыр

В СССР был сыр, который по своему составу, качеству и консистенции не мог так называться. Это скорее был сырный продукт, особенно если речь о твердых сырах. Что касается плавленых сырков, то они были в виде колбас или брикета, и обладали таким же сомнительным качеством. Современные мягкие сыры с плесенью или орехами не завозили в Советский Союз, о них люди даже не знали.

Полуфабрикаты

Достать замороженные пельмени, котлета или блинчики и быстренько их приготовить обычное дело сегодня, а вот в СССР полуфабрикаты были дефицитом. В советских магазинах из этого перечня можно было найти разве что пельмени, которые из-за нарушения температурного режима при транспортировке и хранении слипались в ком, который потом долго и плохо разваривался.

Морепродукты

Когда во всем мире замороженные морепродукты стали обычным товаром, который можно было приобрести в любом даже маленьком супермаркете, жители СССР кальмаров и креветок видели разве что в крупных портовых городах. Но и тогда советская власть пыталась скрыть такой дефицит с помощью рыбных консервов, они тоже были штучным товаром.

Однако ни один выходец из СССР не мог даже подумать, что морепродукты в дефиците, ведь рыба была почти всюду, хоть и речная. Ну, и не следует забывать о крабовых палочках, которые очень редко, но были на прилавках.

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