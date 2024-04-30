Не только долго, но и опасно: почему не стоит заряжать телефон от ноутбука

В таком способе есть несколько негативных моментов

Чтобы телефон работал долго и без проблем, важно придерживаться важного правила зарядки. Также нельзя на постоянной основе заряжать его от устройства с USB-портом.

О том, какие угрозы несет постоянное заряжание смартфона от ноутбука, стационарного компьютера или телевизора, рассказал сайт itechua. Лучший вариант пополнения заряда аккумулятора — напрямую от розетки.

Прежде всего, процесс пополнения энергии аккумулятора в случае зарядки не от розетки, идет значительно медленнее. Кроме того, важно иметь в виду, что слишком частое заряжание телефона от какого-либо устройства с USB-портом может повредить аккумулятору.

Еще одна опасность в том, что довольно часто на ноутбуках присутствует вредоносное программное обеспечение. При подключении смартфона к ноутбуку через USB есть риск заражения телефона вирусами.

Специалисты не советуют часто заряжать смартфон от ноута или компьютера. Делать это стоит только в исключительных случаях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие настройки надо изменить, чтобы телефон дольше "держался" на одном заряде. Есть несколько приемов, которые помогут сохранить заряд на долгое время.