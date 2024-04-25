Ще одна ознака радянського житла: антресолі у квартирах СРСР будували з двох причин

З дефіцитом житлового простору "боролися" антресолі

Майже усі квартиру у радянські часи мали свій стиль, який навіть неозброєним оком видно і сьогодні. Мова не тільки про килими на стінах, величезні серванти з посудом, а й про антресоль у коридорі.

"Телеграф" розповість вам, чому вона стала невіддільною частиною радянських квартир. Існує дві думки щодо цього.

Перша причина — практичність

Більшість радянських квартир будувались без додаткових комор, тому антресолі стали своєрідною заміною їм. Вони давали додаткове місце для зберігання продуктів та інших потреб. А через те, що радянські люди любили купувати про запас, це була неоціненна перевага.

Також антресолі забезпечували легкий доступ до проводів, труб та інших інженерних комунікацій. Майже усе "технічне неподобство" ховали у них.

Антресоль

Друга причина — зручність

Дефіцит в СРСР був майже на все, і на житловий простір також. Тому антресолі під стелею стали гарним рішення для економії площі. Їх розміщували у коридорах.

В антресолях зберігали також і господарські предмети: сезонний одяг, взуття, дитячі іграшки і навіть консерви. Це дозволяло звільнити місце всередині квартири.

Антресолі були чимось на кшталт горища, де вмішувалась хоч незначна частина речей.

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