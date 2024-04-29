Даже в гардероб боялись сдавать: почему женщины в СССР не снимали шапку в помещении

Есть две основные причины

В Советском союзе было много поступков и вещей, которые в современном мире будут совершенно непонятны. К примеру, женщины не снимали в помещении шапку, что тоже можно отнести в странным привычкам из советских времен.

Изначально можно предположить, что в помещениях было холодно. Однако єто не так и причина тому совсем иная. А точнее, причин несколько. Об этом пишет OBOZ.UA.

При этом верхнюю одежду обычно снимали. Привычкой было оставлять лишь головной убор.

Воровство

Шапки из натурального меха были дорогими, а потому женщины не рисковали их оставлять без присмотра, чтобы не украли. Даже в гардероб кино или театра сдавать этот элемент роскоши решались не многие.

В те времена нахождение в помещении в головном уборе не выглядело странно. Тем более, таким образом женщины могли лишний раз продемонстрировать дорогую и модную вещи на публике.

Статусность

Такие шапки были способом продемонстрировать свою принадлежность к высшему обществу. Это еще одна причина, почему нередко головной убор не снимали в помещениях.

В те времена мало кто мог позволить себе такую роскошь. Но все для тех, кто тоже хотел выглядеть стильно, были бюджетные шапки из искусственного меха или меха кролика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи в Советском союзе свидетельствовали о достатке человека.