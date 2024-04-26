За вами слідкують через камеру телефону: 3 ознаки, які про це свідчать

Зверніть увагу на деякі моменти, щоб з вами цього не відбувалося

Від сучасних гаджетів буває дуже складно відірватися: ми перебуваємо перед екраном телефона, коли їмо, приймаємо ванну, прибираємо та робимо інші повсякденні речі. Звичайно, періодично у нас може з'являтися думка: "А може за мною хтось стежить". Іноді є конкретні підстави так вважати. До речі, нещодавно ми розповідали, як посилити безпеку телефона.

У наш час злом камери телефона — не рідкість, пише iTech. Переходячи за різними посиланнями, ми можемо не здогадуватися, що заражаємо телефон вірусними програмами, які отримують доступ до наших даних. Є кілька моментів, які треба врахувати.

На кожному гаджеті є фонові програми, які виконують різні завдання навіть тоді, коли ми ними не користуємось. Це стосується тих додатків, які пропонують нам актуальну інформацію — новини, погоду та різну інформацію з соціальних мереж. Часто у фоновому режимі функціонують і шкідливі програми. Перевірте на своєму пристрої, які програми мають доступ до вашої камери. Ви можете вимкнути його до будь-якої з них. Наступна ознака — камера починає "дивно" поводитись. Подивіться, зокрема, скільки енергії витрачає застосунок "Камера". Якщо показник — великий, хоча ви нею не користуєтесь — є привід задуматися. Треба перевірити, чи немає на пристрої шкідливих додатків або програмного забезпечення. Якщо під час вашого дзвінку з людиною, ви чуєте дивні звуки — вас можуть прослуховувати або записувати відеодзвінок. Можливо, слід обмежити доступ до мікрофону та камери у деяких застосунках. Також не переходьте на підозрілі сайти, бо там є купу шкідливих файлів, які можете підхопити на свій пристрій.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон не бачить зарядний пристрій. Причина може бути у забрудненому порті, зламаному адаптері живлення та пошкодженому кабелі.