Google следит за вашими действиями: как отключить эту функцию

Навязчивой рекламы вполне реально избавиться

Пожалуй, каждый пользователь заметил, что поисковая система Google тщательно следит за нашими запросами. Это можно понять по контекстной рекламе, постоянно появляющейся на наших экранах. В то же время, недавно мы рассказывали, как понять, что за вами следят через камеру телефона.

Пользователи сетей дают разрешение на отслеживание данных, еще когда регистрируют аккаунт Google, пишет iTech. Дело в том, что компания сотрудничает с разным бизнесом и, соответственно, ищет ему потенциальных клиентов. Кто-то к появлению объявлений относится нормально, кого-то очень раздражает.

Чаще всего Google отслеживает историю просмотра YouTube, поисковые запросы, геолокацию, голосовые запросы. Можно запретить компании собирать ваши данные. Есть простой алгоритм.

В настройках телефона перейдите к Google.

Там будет опция "Управление аккаунтом Google".

Далее следует выбрать "Данные и конфиденциальность", а после — "Центр управления рекламой".

Вам нужно выбрать те параметры, которые вы не хотели бы, чтобы учитывали при появлении рекламы. Речь идет о семейном положении, доходе, образовании, истории действий. Нажмите кнопку "Отключить".

Если так поступить, система не будет принимать во внимание ваши персональные данные. Можно сделать еще так, чтобы информация о ваших запросах в поисковике вообще не хранилась.

Выделите "Данные и конфиденциальность" и выберите "Настройка сохранения истории". Перед вами появятся три пункта историй – приложений и поиска, местоположения и YouTube. Нужно нажимать на каждый пункт поочередно и выбирать опцию "Выключить".

Ранее "Телеграф" писал, как освободить место на телефоне. Собрали для вас 10 простых способов, как это сделать.