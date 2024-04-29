Со времен бедности и дефицита: от этих привычек из СССР срочно нужно избавляться

Эти привычки мешают людям жить в свое удовольствие

С распада Советского союза прошло уже больше 30 лет, но некоторые привычки с тех времен тотального дефицита и нищеты остались у многих людей. От каждой из них точно стоит избавляться, ведь они не дают ничего хорошего, а только лишь усложняют жизнь.

Говорить о таких привычках можно долго, поскольку их есть невероятное количество. "Телеграф" в своем материале акцентирует внимание на трех из них.

Стоит отметить, что некоторые из этих старых и ненужных привычек касаются конкретно быта. Люди сами сковывают себя этими правилами и следуют им, хотя пользы от них нет совершенно никакой.

Хранить хлам в квартире и на балконе

В Советском союзе не выкидывалось ничего, поскольку дефицит товаров в магазине и постоянная неуверенность в завтрашнем дне не давала людям возможностью свободно избавляться от тех или иных вещей. Было нужно абсолютно все. И как правило, все "всё" хранилось на балконах. Но некоторые хранили и в комнатах, кухнях, распределяя этот хлам по шкафчикам. Эти вещи могли лежать там и десятилетиями — вдруг еще пригодится.

Сейчас нет нужны в том, что хранить абсолютно все. Ненужный хлам необходимо выкидывать и освобождать место в квартире. Балкон также не должен быть пунктом хранения ненужного хлама. Это место лучше использовать для отдыха.

Все лучшее на потом

Самый простой пример — тот самый сервант, в котором стоял сервиз на какой-то неимоверный случай в жизни. В СССР многие жили в ожидании какого-то подходящего момента, чтобы использовать красивые ложки, чайные сервизы и многое другое. Модную одежду носили только на праздники, мебель всегда накрывали покрывалами, чтобы не испортилась, а все самое вкусное оставляли на праздники или особый случай.

В наше время нет дефицита и нет таких проблем. При этом многие продолжают жить по этим правилам, откладывая все на абстрактное "потом". Эта привычка лишает людей многих удовольствий в жизни, в которых они сами же себе отказывают.

До последней крошки

Разумеется, в Советском союзе никто едой не разбрасывался, но порой такая экономия просто выходила за рамки. К примеру, когда детям не разрешали вставать из-за стола, пока тарелка не будет пустой. А вместе с тем все нужно было есть с хлебом, чтобы больше насытиться.

У многих людей осталась привычка обязательно доедать все до последней крошки, даже если есть больше не хочется — не пропадать же добру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие странные и необычные вещи коллекционировали дети в Советском союзе.