Что там на грядках? Какие работы необходимо сделать в мае на огороде и в саду

Последний месяц весны едва ли не самая горячая пора для садоводов и огородников

В жизни садоводов и огородников последний месяц весны, учитывая посевной календарь мая, один из самых насыщенных периодов. Такой себе завершающий этап весеннего марафона. При этом большинство огородников уже могут наблюдать за первыми плодами своего труда — растения проклевываются, крепнут и радуют глаз. Вместе с тем еще есть время исправить какие-то допущенные ошибки и закончить подготовительные работы.

"Телеграф" собрал для вас информацию о том, что обязательно нужно успеть сделать в мае, чтобы потом, осенью, радоваться полученному урожаю.

Овощные культуры

В мае на огороде необходимо сделать следующее:

высеять овощи и травы поздних сортов: морковь, свеклу, лук, пряные травы.

посадить картофель (начало и середина мая идеальное время для этого)

в начале мая можно выносить под пленку рассаду огурцов, чтобы получить ранний урожай. При этом высевать огурцы в грунт следует только после наступления стабильного тепла

рассаду перцев, баклажан и томатов также высаживают, когда минует угроза заморозков. Обязательно позаботьтесь о защите пасленовых от проголодавшихся за зиму колорадских жуков – они могут в считанные часы уничтожить хрупкие растеньица

Работы в саду

Сад в мае превращается в филиал рая на земле. Плодовые и декоративные деревья цветут и пахнут, а между ними парят соловьи.

Наслаждаясь красотой, стоит не забыть о важных садовых работах в этот период.

в мае производят окончательную обрезку плодовых деревьев, их известкование и окапывание

произвести обработку специальными препаратами для защиты от вредителей и болезней в фазе розового бутона. Помните, что внесение азотных удобрений будет способствовать лучшему формированию зеленой массы

ухода требуют грядки клубники и земляники. Именно в мае разряжают посадки, удаляют усы растение и делают подкормку

в мае производят высадку рассады петуний, сурфиний, пеларгоний, а также клубней кал, бегоний и других растений, зимовавших в закрытых помещениях

также высаживают луковицы гладиолусов, клубни георгин, лютиков, анемонов, луковиц лилий и других цветущих растений

в первой и второй декаде мая (в зависимости от региона) происходит посев однолетников в почву: майорца, астры, агератума, душистого табака, бальзамина, матиолы и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не потерять урожай фасоли и когда лучше ее высаживать.