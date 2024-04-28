Затхлий запах одягу після прання: звідки він береться та як уникнути

Ви уникнете помилок під час прання

Якщо правильно випрати одяг, то він пахнутиме свіжістю та чистотою. А от низка помилок під час прання може призвести до того, що від свіжевипраних речей тхнутиме затхлістю.

Причин проблеми може бути декілька. Які саме – інформує "Ukr.Media".

Чому одяг неприємно пахне після прання

Перевантаження барабана

Поганий запах, що може виникнути після прання, часто пояснюється переповненням барабана пральної машини. Коли ви перевантажуєте барабан, речі не можуть вільно рухатися під час прання, що призводить до неповного промивання і утримання мийного засобу в тканинах, що в результаті може викликати неприємний запах.

Щоб розв'язати цю проблему, варто уникати переповнення барабана пральної машини. Зазвичай максимально допустиме навантаження вказане в інструкції до пристрою.

Забруднення пральної машини

Ще однією можливою причиною неприємного запаху є забруднення самої пральної машини. Відкладення мийних засобів, ворсинки та бруд можуть накопичуватися всередині машини, створюючи ідеальні умови для розмноження бактерій, грибків та цвілі.

Щоб розв'язати цю проблему, рекомендується регулярно чистити й дезінфікувати пральну машину відповідно до інструкцій виробника. Це допоможе уникнути неприємних запахів та зберегти вашу машину в гарному стані.

Неправильне зберігання білизни

Якщо після прання ви забуваєте білизну в машині або сушите її у закритому приміщенні, це може сприяти появі неприємного запаху. Вологе середовище сприяє розвитку цвілі та вологості, які можуть проникнути в тканини.

Рішення: виймайте білизну з машини одразу після завершення прання і сушіть її у добре провітрюваному місці або на свіжому повітрі. Використання сушильного апарату також може допомогти уникнути неприємних запахів.

Неправильне дозування мийного засобу

Надмірне використання мийного засобу може призвести до утворення цвілі та неприємного запаху на одязі. З іншого боку, недостатня кількість мийного засобу не забезпечить повноцінного прання.

Рішення: слідкуйте за правильним дозуванням мийного засобу, керуючись рекомендаціями на упаковці та характеристиками вашої пральної машини.

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