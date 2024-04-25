Миємо вікна до Великодня: як зробити прибирання скла та рам швидким та ефективним

Підказки з прибирання вікон у будинку перед святами

До великодніх свят багато господинь приймаються наводити лад у будинку і робити генеральне прибирання. Одним з важливих етапів цього прибирання є миття вікон. "Телеграф" вже розповідав, як почистити штори прямо на карнизі, а сьогодні ділиться порадами, як правильно і швидко помити вікна в будинку.

Ці корисні поради для господарок ми знайшли в одному зі старих випусків журналу "Ліза". Такі підказки точно допоможуть швидко та ефективно впоратися з прибиранням скла та віконних рам.

Як швидко помити вікна?

Спочатку приготуйте поролонову губку, ганчірки, скребок для вікон та миючі засоби.

Пилососом із спеціальною насадкою очистіть від пилу та павутини рами та підвіконня. Потім протріть їх губкою, змоченою у миючому засобі.

Тепер нанесіть миючий засіб безпосередньо на скло і змийте його скребком. Намагайтеся робити це рухами згори донизу.

Ганчіркою приберіть залишки миючого засобу та бруду з рам та підвіконь. А в кінці відполіруйте скло на вікнах сухою чистою ганчіркою — відмінно підійде мікрофібра.

Раніше вікна після миття полірували старими газетами, проте для сучасних пластикових вікон, особливо в білих рамах, газети не підійдуть, оскільки можуть забруднити рами.

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