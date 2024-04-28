Готовимся к Пасхе: как на украинском правильно обращаться к священнослужителям в церкви

Некоторые обращения к священникам являются русизмами

Так уж случилось, что в украинском языке, из-за ряда исторических и других факторов, немало русизмов. Но избежать суржика можно, если постоянно работать над чистотой своей речи и пополнять свой словарный запас.

Скоро украинцы будут праздновать Пасху и перед походом в церковь следует узнать, как правильно обращаться к священнослужителям. Сразу отметим, что не "батюшка" и не "матушка". Об этом рассказали в ПЦУ города Глухов.

"В украинском языке существует много вариантов для обращения к священнослужителям и их женам. Однако некоторые из них являются русизмами, а другие не совсем вежливы. Не рекомендуется использовать: Батюшка и матушка: Эти слова имеют суффиксы -ушк-, -юшк-, которые не свойственны украинскому языку. Их употребление считается калькой с русскошл языка", — говорится в сообщении.

Вместо этого рекомендуется использовать следующие варианты:

"Матінка" и "панотець" — обращение более украинское и этимологически правильное

— обращение более украинское и этимологически правильное "Панотець" и "паніматінка" – обращения более торжественные и подчеркивают уважение к священнослужителю и его супруге

При этом есть и другие обращения, столь же вежливые, но менее церковные:

"Отче" или "отець" – к священнослужителю

– к священнослужителю "Матінка" или "пані" — к жене священнослужителя

Однако важно помнить, что обращение к священнослужителю и его супруге может варьироваться в зависимости от конфессии и региона. Лучшим выходом из ситуации будет спросить у верующих или служителя церкви, как к нему обращаться.

Примеры вежливого обращения:

Добрий день, отче!

Вибачте, матінко, чи не могли б Ви мені допомогти?

Дякую, паніматінко, за Вашу гостинність.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно сказать на украинском "мнительный". Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.