Миф о рисе разрушен: что делать, если ваш телефон упал в воду, полезные советы

Не пытайтесь сразу пытаться включить устройство

Если ваш телефон упал в воду, вы еще можете спасти ваш гаджет. Есть несколько важных действий, которые следует выполнить, чтобы батарея пострадала лишь минимально.

"Телеграф" рассказывает, каких правил нужно придерживаться в такой ситуации. К слову, рис, который многие считают спасением для утопленного гаджета, совершенно не выход.

В первую очередь нужно вынуть батарею, а затем обернуть телефон в салфетки или бумажные полотенца и оставить в сухом месте, чтобы он просох. Можно также использовать силикагелевые мешочки для впитывания влаги.

Не пробуйте включить гаджет, пока не пройдёт хотя бы два дня. Если в нем осталась хоть частица волы, может произойти замыкание и телефон уже будет не вернуть.

Ни в коем случае не подключайте гаджет к электросети. Это также очень важное правило, которое нельзя игнорировать.

Не нажимайте кнопки на гаджете и не продувайте его. Из-за таких действий вода может растечься по всему телефону. Также не используйте для сушки обогреватели и фены.

Не стоит использовать рис, чтобы высушить телефон. Хотя это распространенный миф, что эта крупа поможет, на деле это не так. Если мелкие частицы или шелуха попадет в устройство, это только поспособствует его выводу из строя.

Стоит учесть, что в домашних условиях, без разборки корпуса, практически невозможно достичь полной просушки телефона. Лучше всего обратиться в сервисный центр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ни в коем случае нельзя заряжать телефон, чтобы не навредить батарее.