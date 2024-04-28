Забудете про звичайний шашлик: як приготувати м'ясо в лаваші

Вдалий рецепт небанальної страви

Кожен звик готувати шашлик за своїм перевіреним рецептом. При цьому дехто любить експериментувати з маринадами, замочуючи м'ясо у молоці, вині або пюре зі слив.

Сьогодні ми пропонуємо змінити ще й подачу шашлику та приготувати його у лаваші. М'ясо, при цьому виходить надзвичайно соковитим, а гості здивуються оригінальній подачі, інформують на Instagram-сторінці "olga_riabenko".

Як приготувати м'ясо у лаваші

Інгредієнти:

болгарський перець – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

петрушка – 50 г;

фарш свинина-яловичина – 1 кг;

лаваш – 2 шт.;

сіль;

перець;

Спосіб приготування:

Перець та цибулю нарізати дрібними кубиками. Петрушку подрібнити. Овочі змішати з фаршем, додати петрушку, посолити й поперчити. Розподілити м’ясну масу по лавашу та скрутити в рулетик. Порізати рулетик на порційні шматочки. Нанизати їх на шампур та смажити на вугіллі до готовності.

Раніше ми публікували рецепт смачного соусу для шашлику. Томатний соус чудово пасує до м'яса.