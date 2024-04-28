Забудете про звичайний шашлик: як приготувати м'ясо в лаваші
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Вдалий рецепт небанальної страви
Кожен звик готувати шашлик за своїм перевіреним рецептом. При цьому дехто любить експериментувати з маринадами, замочуючи м'ясо у молоці, вині або пюре зі слив.
Сьогодні ми пропонуємо змінити ще й подачу шашлику та приготувати його у лаваші. М'ясо, при цьому виходить надзвичайно соковитим, а гості здивуються оригінальній подачі, інформують на Instagram-сторінці "olga_riabenko".
Як приготувати м'ясо у лаваші
Інгредієнти:
- болгарський перець – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- петрушка – 50 г;
- фарш свинина-яловичина – 1 кг;
- лаваш – 2 шт.;
- сіль;
- перець;
Спосіб приготування:
- Перець та цибулю нарізати дрібними кубиками.
- Петрушку подрібнити.
- Овочі змішати з фаршем, додати петрушку, посолити й поперчити.
- Розподілити м’ясну масу по лавашу та скрутити в рулетик.
- Порізати рулетик на порційні шматочки.
- Нанизати їх на шампур та смажити на вугіллі до готовності.
Раніше ми публікували рецепт смачного соусу для шашлику. Томатний соус чудово пасує до м'яса.