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Забудете про звичайний шашлик: як приготувати м'ясо в лаваші

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Такий шашлик вразить гостей
Такий шашлик вразить гостей. Фото 1000.menu

Вдалий рецепт небанальної страви

Кожен звик готувати шашлик за своїм перевіреним рецептом. При цьому дехто любить експериментувати з маринадами, замочуючи м'ясо у молоці, вині або пюре зі слив.

Сьогодні ми пропонуємо змінити ще й подачу шашлику та приготувати його у лаваші. М'ясо, при цьому виходить надзвичайно соковитим, а гості здивуються оригінальній подачі, інформують на Instagram-сторінці "olga_riabenko".

Як приготувати м'ясо у лаваші

Інгредієнти:

  • болгарський перець – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • петрушка – 50 г;
  • фарш свинина-яловичина – 1 кг;
  • лаваш – 2 шт.;
  • сіль;
  • перець;

Спосіб приготування:

  1. Перець та цибулю нарізати дрібними кубиками.
  2. Петрушку подрібнити.
  3. Овочі змішати з фаршем, додати петрушку, посолити й поперчити.
  4. Розподілити м’ясну масу по лавашу та скрутити в рулетик.
  5. Порізати рулетик на порційні шматочки.
  6. Нанизати їх на шампур та смажити на вугіллі до готовності.

Раніше ми публікували рецепт смачного соусу для шашлику. Томатний соус чудово пасує до м'яса.

Теги:
#М'ясо #Шашлик #Лаваш #Готуємо вдома