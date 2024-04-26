Таким шашликом можна отруїтися: не маринуйте його у цьому посуді

Алюмінієвий посуд непридатний для маринування шашлику

Настала весна, а разом з нею — і сезон шашликів. Маринадів для м'яса існує безліч: його замочують у мінералці, кефірі, пюре ківі або навіть у чаї.

Втім дехто припускається помилки, маринуючи м'ясо в алюмінієвому посуді. Це не лише зробить його гумовим та несмачним — таким шашликом можна навіть отруїтися, інформують на Instagram-сторінці "cooking_by_olya".

Як смачно замаринувати шашлик

Так, за словами кулінарки, для того, щоб шашлик вийшов дійсно смачним, важливо використовувати охолоджене, а не заморожене м'ясо. Свіже та молоде м'ясо не потребує складних маринадів — достатньо лише просто солі та перцю. Проте, якщо ви прагнете додати м'ясу насичений аромат, можна використати й маринад.

Для маринування курки достатньо і 30 хвилин, а от свинину, яловичину та баранину потрібно маринувати, як мінімум 2 години.

М'ясо немолодої тварини або в якості якого ви сумніваєтеся, потрібно маринувати довше. Це допоможе зробити волокна більш ніжними та збереже соковитість шашлику. Додавайте до складу маринаду інгредієнти з антибактеріальними властивостями, такі як ріпчаста цибуля. У такому випадку, мінімальний час маринування курятини — 2 години, свинини — 4 години, яловичини і баранини — 6 годин.

Маринувати м'ясо можна при кімнатній температурі. Але якщо воно має пробути в маринаді понад дві години, то краще прибрати його в холодильник.

І, найголовніше, — ніколи не маринуйте м'ясо в алюмінієвому посуді, оскільки м'ясо в ньому окислюється, і вийде, як мінімум, несмачним або взагалі призведе до отруєння. Для цих цілей найкраще використовувати глиняну, скляну або емальовану ємність.

А якщо ви любитель незвичайних маринадів рекомендуємо також приготувати шашлик у кавовому маринаді за рецептом "Телеграфа". У такого м'яса витончений аромат та неперевершений смак.