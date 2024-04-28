Забудете об обычном шашлыке: как приготовить мясо в лаваше
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Удачный рецепт небанального блюда
Каждый привык готовить шашлык по своему проверенному рецепту. При этом некоторые любят экспериментировать с маринадами, замачивая мясо в молоке, вине или пюре из слив.
Сегодня мы предлагаем поменять еще и подачу шашлыка и приготовить его в лаваше. Мясо, при этом получается чрезвычайно сочным, а гости удивятся оригинальной подаче, информируют на Instagram-странице "olga_riabenko".
Как приготовить мясо в лаваше
Ингредиенты:
- болгарский перец – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- петрушка – 50 г;
- фарш свинина-говядина – 1 кг;
- лаваш – 2 шт.;
- соль;
- перец;
Способ приготовления:
- Перец и лук порезать маленькими кубиками.
- Петрушку измельчить.
- Овощи смешать с фаршем, добавить петрушку, посолить и поперчить.
- Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик.
- Порезать рулетик на порционные кусочки.
- Нанизать на шампур и жарить на углях до готовности.
Раньше мы публиковали рецепт вкусного соуса для шашлыка. Томатный соус прекрасно подходит к мясу.