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Забудете об обычном шашлыке: как приготовить мясо в лаваше

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Такой шашлык поразит гостей
Такой шашлык поразит гостей. Фото 1000.menu

Удачный рецепт небанального блюда

Каждый привык готовить шашлык по своему проверенному рецепту. При этом некоторые любят экспериментировать с маринадами, замачивая мясо в молоке, вине или пюре из слив.

Сегодня мы предлагаем поменять еще и подачу шашлыка и приготовить его в лаваше. Мясо, при этом получается чрезвычайно сочным, а гости удивятся оригинальной подаче, информируют на Instagram-странице "olga_riabenko".

Как приготовить мясо в лаваше

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • петрушка – 50 г;
  • фарш свинина-говядина – 1 кг;
  • лаваш – 2 шт.;
  • соль;
  • перец;

Способ приготовления:

  1. Перец и лук порезать маленькими кубиками.
  2. Петрушку измельчить.
  3. Овощи смешать с фаршем, добавить петрушку, посолить и поперчить.
  4. Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик.
  5. Порезать рулетик на порционные кусочки.
  6. Нанизать на шампур и жарить на углях до готовности.

Раньше мы публиковали рецепт вкусного соуса для шашлыка. Томатный соус прекрасно подходит к мясу.

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#Мясо #Шашлык #Лаваш #Готовим дома