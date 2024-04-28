Забудете об обычном шашлыке: как приготовить мясо в лаваше

Удачный рецепт небанального блюда

Каждый привык готовить шашлык по своему проверенному рецепту. При этом некоторые любят экспериментировать с маринадами, замачивая мясо в молоке, вине или пюре из слив.

Сегодня мы предлагаем поменять еще и подачу шашлыка и приготовить его в лаваше. Мясо, при этом получается чрезвычайно сочным, а гости удивятся оригинальной подаче, информируют на Instagram-странице "olga_riabenko".

Как приготовить мясо в лаваше

Ингредиенты:

болгарский перец – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

петрушка – 50 г;

фарш свинина-говядина – 1 кг;

лаваш – 2 шт.;

соль;

перец;

Способ приготовления:

Перец и лук порезать маленькими кубиками. Петрушку измельчить. Овощи смешать с фаршем, добавить петрушку, посолить и поперчить. Распределить мясную массу по лавашу и свернуть в рулетик. Порезать рулетик на порционные кусочки. Нанизать на шампур и жарить на углях до готовности.

Раньше мы публиковали рецепт вкусного соуса для шашлыка. Томатный соус прекрасно подходит к мясу.