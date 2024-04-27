Розморозити холодильник допоможуть ліхтарик та фольга: ось що з ними необхідно зробити

Дізнайтеся, як прискорити танення льоду в морозильній камері

Більшість сучасних моделей холодильників не потребують спеціального розморожування, цей процес відбувається автоматично. Але все ж таки на стінках деяких приладів з різних причин намерзає товстий шар льоду, якого доводиться періодично позбавлятися. На це витрачається багато часу, тому що доводиться відключати холодильник від мережі та чекати, поки лід розтане. Але процес можна прискорити, якщо використати невеликий лайфхак.

Раніше ми розповідали, як легко видалити неприємний запах із холодильника. Тепер розповімо, як прискорити процес розморожування.

Швидкий спосіб позбутися льоду в холодильнику

Якщо в холодильнику немає захисту від намерзання та його доводиться розморожувати вручну, видалити лід із морозильної камери допоможе ліхтарик та алюмінієва фольга, пише El espanol.

Процедура видалення льоду із морозильної камери дуже проста. Розріжте фольгу на шматки такого розміру, щоб можна було покрити стінки морозильної камери, на яких ви хочете видалити кригу. Покладіть фольгу на лід так, щоб вона прилипла до поверхні. Потім увімкніть ліхтарик і спрямуйте світло на фольгу. Таким чином виділятиметься тепло, яке змусить алюмінієву фольгу нагріватися та розтоплювати лід.

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