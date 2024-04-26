Вбирає сморід із холодильника як губка: що покласти поруч із продуктами
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Простіше і дешевше способу не знайти
На кухні нерідко виникає неприємний запах, особливо від холодильників, морозильних камер, мікрохвильових печей і сміттєвих контейнерів. Але цю проблему легко вирішити за допомогою харчової соди, яка також стане в пригоді для прання подушок.
Замість вдавання до витратних магазинних освіжувачів повітря, можна скористатися чудовим прийомом з харчовою содою, яка нейтралізує будь-які неприємні запахи. Про це пише express.
Харчова сода може бути вашим надійним помічником у боротьбі з неприємними запахами в оселі. Якщо ви зіткнулися з необхідністю позбутися смороду, що йде з холодильника, морозильної камери або мікрохвильової печі, просто насипте трохи соди в невеликий посуд. Цей простий спосіб швидко та ефективно поглине неприємні запахи.
Вже через один-три дні ви відчуєте свіжіший аромат на кухні. Важливо пам’ятати, що соду слід міняти кожні кілька тижнів, щоб її свіжість зберігалася.
Також є спосіб покращити цей метод. Спробуйте додавати соду з лимоном у контейнери для сміття, щоб у домі довше зберігався приємний аромат свіжості.
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