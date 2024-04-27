Разморозить холодильник помогут фонарик и фольга: вот что с ними необходимо сделать

Узнайте, как ускорить таяние льда в морозильной камере

Большинство современных моделей холодильников не требуют специальной разморозки, этот процесс происходит автоматически. Но все же на стенках некоторых приборов по разным причинам намерзает толстый слой льда, от которого приходится периодически избавляться. На это тратится много времени, так как приходится отключать холодильник от сети и ждать, пока лед растает. Но процесс можно ускорить, если использовать небольшой лайфхак.

Ранее мы рассказывали, как легко удалить неприятный запах из холодильника. Теперь расскажем, как ускорить процесс разморозки.

Быстрый способ избавиться от льда в холодильнике

Если в холодильнике нет защиты от намерзания и его приходится размораживать вручную, удалить лед из морозильной камеры поможет фонарик и алюминиевая фольга, пишет El espanol.

Процедура удаления льда из морозильной камеры очень проста. Разрежьте фольгу на куски такого размера, чтобы можно было покрыть стенки морозильной камеры, на которых вы хотите удалить лед. Поместите фольгу на лед так, чтобы она прилипла к поверхности. Затем включите фонарик и направьте свет на фольгу. Таким образом будет выделяться тепло, которое заставит алюминиевую фольгу нагреваться растапливать лед.

Ранее "Телеграф" рассказывал про то, что нужно сделать с новой стиральной машиной. Многие пользователи даже не догадываются об этом.