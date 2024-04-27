Не "бутерброд", и не "канапка": как на украинском правильно назвать хлеб с колбасой и сыром

Существует 12 украинских аналогов

У украинского языка много этнических аналогов к русифицированным или заимствованным словам. Не исключением стал и "бутерброд".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как еще можно окрестить хлеб с колбаской и сыром. Существует 12 аналогов.

Он отметил, что употреблять слово "бутерброд", "канапка" и "канапе" не ошибка, но это заимствованные слова из немецкого и французского языков. Поэтому лучше выбрать украинский аналог.

Как на украинском правильно сказать "бутерброд":

накладанець;

канапка, также производное от заимствованного слова;

мазанець;

потапці – так называли бутерброды-закуски во время козацтва;

похлібець;

нахліб;

перекусень;

маслохліб, есть также салохліб, сирохліб;

перекусник;

намазник;

розтягнирот;

нахлібок.

Ранее "Телеграф" писал, как на украинском правильно сказать "мне обидно".