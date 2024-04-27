Укр

Не "бутерброд", и не "канапка": как на украинском правильно назвать хлеб с колбасой и сыром

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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Украинский бутерброд Новость обновлена 27 апреля 2024, 15:15
Украинский бутерброд. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Существует 12 украинских аналогов

У украинского языка много этнических аналогов к русифицированным или заимствованным словам. Не исключением стал и "бутерброд".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как еще можно окрестить хлеб с колбаской и сыром. Существует 12 аналогов.

Он отметил, что употреблять слово "бутерброд", "канапка" и "канапе" не ошибка, но это заимствованные слова из немецкого и французского языков. Поэтому лучше выбрать украинский аналог.

Как на украинском правильно сказать "бутерброд":

  • накладанець;
  • канапка, также производное от заимствованного слова;
  • мазанець;
  • потапці – так называли бутерброды-закуски во время козацтва;
  • похлібець;
  • нахліб;
  • перекусень;
  • маслохліб, есть также салохліб, сирохліб;
  • перекусник;
  • намазник;
  • розтягнирот;
  • нахлібок.

Ранее "Телеграф" писал, как на украинском правильно сказать "мне обидно".

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#Украинский язык #Бутерброд #Как правильно