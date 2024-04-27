Не "бутерброд", и не "канапка": как на украинском правильно назвать хлеб с колбасой и сыром
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 603
Существует 12 украинских аналогов
У украинского языка много этнических аналогов к русифицированным или заимствованным словам. Не исключением стал и "бутерброд".
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как еще можно окрестить хлеб с колбаской и сыром. Существует 12 аналогов.
Он отметил, что употреблять слово "бутерброд", "канапка" и "канапе" не ошибка, но это заимствованные слова из немецкого и французского языков. Поэтому лучше выбрать украинский аналог.
Как на украинском правильно сказать "бутерброд":
- накладанець;
- канапка, также производное от заимствованного слова;
- мазанець;
- потапці – так называли бутерброды-закуски во время козацтва;
- похлібець;
- нахліб;
- перекусень;
- маслохліб, есть также салохліб, сирохліб;
- перекусник;
- намазник;
- розтягнирот;
- нахлібок.
Ранее "Телеграф" писал, как на украинском правильно сказать "мне обидно".