Мгновенный доступ к фото и сообщениям на телефоне с компьютера: простой способ объединить устройства

Есть приложения для объединения Windows с Android

Смартфон может иметь множество полезных, но скрытых функций. Немногие знают также, что современные смартфоны можно совместить с компьютером, чтобы получить прямой доступ к программам и фотографиям в его памяти.

Как пишет PCMag, для компьютеров с Windows пользователи Android могут непрерывно работать со своим телефоном. Проще всего начать настройки с ПК. Выделите Настройки > Телефон > Добавить телефон и готов. Вы можете звонить, отправлять текстовые сообщения и мгновенно просматривать и использовать фотографии с телефона на своем ПК.

Что касается программ на телефоне для связи с компьютером, то некоторые смартфоны имеют еще больше возможностей с опцией Link to Windows, включая запуск нескольких приложений Android на рабочем столе в программе Your Phone. Программа «Подключение Windows» предварительно установлена на некоторых устройствах Samsung, HONOR, Surface Duo и OPPO под управлением Android 9.0 или более поздней версии. На всех других устройствах Android под управлением Android 7.0 или более поздней версии необходимо загрузить приложение из магазина Google Play.

Также множество программ, установленных на телефоне, можно использовать в браузере. Если вы их установили на компьютер, побеспокойтесь о синхронизации приложений и войдите в свой аккаунт.

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